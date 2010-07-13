RTÜK'ten Akman açıklaması

T24- Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın ve yayın kuruluşlarında yer alan, Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin soru önergesine verilen cevaba dayandırılan ''RTÜK üyesi Zahid Akman'a 5 yıllık görev süresi içinde, yurt içi ve yurt dışı görevi karşılığı olarak 74 bin 980 lira harcırah ödendiğine'' ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.



Soru önergesine RTÜK tarafından verilen cevapta, ''Üst Kurul üyesi Akman'a ödenen yurt içi ve yurt dışı harcırah miktarının yanlışlıkla 74 bin 980 lira olarak bildirildiği'' ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



''Ancak doğru miktar 5 yıllık görev süresi için 43 bin 248 liradır. Bu düzeltme ilgililere iletilmek üzere Başbakanlığa da yazıyla bildirilmiştir. Kamunun doğru bilgilendirilmesi ve yanlış anlamalara meydan verilmemesi için bu konuda açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.''