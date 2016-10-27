RTÜK'ten Ahmet Çakar'a "Galatasaray sex shop değildir" cezası

Beyaz TV’de yayınlanan futbol programın 4 Nisan tarihli yayında, Wesley Sneijer’in eşiyle çektirdiği görüntüleri gündeme getirerek Galatasaray için “Sex shop, şişme kadın muhabbeti” benzetmesinde bulunan eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar’dan dolayı kanala ceza kesildi.

Galatasaray, bu sözlerden dolayı Beyaz TV’yi RTÜK'e şikayet etmişti.



Programdaki o sözler



Ahmet Çakar: Başkan düğünde, en önemli oyuncunun karısıyla yalama işlerinde. Dursun Özbek kalk yataktan, idarecin şişme kadın muhabbeti yapıyor. Dursun Bey, yanındaki yöneticilerden bir tanesi şişme kadın müptelası.Çakar: Galatasaray kulübü bir sex shop değildir.



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RTÜK: Çakar provokatiflik yapıyor

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre; RTÜK’ün konuya ilişkin raporunda, Çakar'ın “yalama” diye nitelediği görüntünün, GS'li Sneijder'in eşiyle birlikte bir sosyal medya sitesinde yayınladığı esprili görüntülere ait olduğunu dile getirerek, “Özellikle Ahmet Çakar tarafından malum konunun ‘yalıyorlar, yalama durumları var' gibi nobran ifadeler ile izleyicilere aktarıldığı ve bu durumun abartılarak, programın genelinde hakim olan gürültü ve provokatif üslubun devamını sağlamak amacıyla sürdürüldüğü değerlendirilmektedir” dedi.



RTÜK, Çakar'ın tavrına şu çarpıcı değerlendirmede de bulundu:

“Burada önemli olan noktanın, bir kulüp futbolcusunun kişisel sosyal medya hesabında kendi kültürü ya da kişisel espri anlayışı bağlamında paylaşımda bulunduğu görüntüler üzerinden, kulüp ve yöneticilerinin eleştirilmesinin yayıncılık etiğinden uzaklaşarak bir tür fırsatçılığa dönüştürülmesi konusu olduğu düşünülmektedir.”



RTÜK, Beyaz TV'ye, “Yayınlar genel ahlaka aykırı olamaz” hükmü ile “Yayınlar, dilin düzeysiz, kaba ve argo kullanımına yer verilemez” hükümlerine dayanarak 2 ayrı maddeden oy birliğiyle ceza verilmesini benimsedi.



Cezanın uyarı mı, para mı olacağına, daha sonra karar verilecek.