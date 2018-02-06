RTÜK'ten Adnan Oktar'ın kanalına ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Adnan Oktar'ın A9 TV üzerinden yaptığı yayınlar ele alındı. Oktar'ın A9 adlı kanalına, 5 kez program durdurma ile 'en üst düzeyden' idari para cezası verildi.



Söz konusu televizyon kanalında yayınlanan "Adnan Oktar ile Sohbetler" isimli programla ilgili yapılan değerlendirmede, bir ayetin yorumlanması esnasında geçen konuşmalarda müzik parçalarının çalındığı, genç kız ve erkeklerin oyun havaları eşliğinde oyun oynadıkları, bir kadın katılımcının uygun olmayan tavırlar içerisinde Adnan Oktar'a özel, yakın mesafede dans figürleri sergilendiği saptandı.



Üst Kurul, dini formattan çıkarılarak eğlence programına dönüştürülen yayınlarla ilgili kanala 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8. maddesinin 1.fıkrasında yer alan "Toplumsal cinsiyet eşitliğine ters düşen, kadınlara yönelik baskıları teşvik eden ve kadını istismar eden programlar içeremez." hükmünün ihlal edildiği kanaatine vardı.



Bu kapsamda, A9 TV'ye beş kez program durdurma ile en üst düzeyden idari para cezası olan yüzde 5 oranında ceza kesildi. Kanal, bir önceki ayki reklam gelirlerinin yüzde 5'i oranında para cezası ödeyecek.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş - Adnan Oktar polemiği

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Adnan Oktar'ın kanalına tepki göstermiş, kapanması gerektiğini söylemişti. Erbaş, Oktar’ın akli dengesinin yerinde olmadığını ifade etmiş, programların 'tüylerini diken diken ettiğini' söylemiş ve şu açıklamalarda bulunmuştu:

"Bizim de gördüğümüz zaman tüylerimizi diken diken eden, zaten bakmakta doğru değil öyle bir kanala. Bu kişi vaktiyle Yahudilik, Masonluk kitabını hazırlayan bir grubun başındaydı. Şimdi kendisi Mason olduğunu söylüyor. Tamamen akli dengesi herhalde bozulmuş. O konuda ceza aldı. Yahudilere ve Masonlara hakaretten ceza aldı. Şimdi öyle. Cezaevinde yatış sebeplerinden birisi de Atatürk’e hakarettir. 90’lı ya da 80’li yıllarda ben çok iyi biliyorum Atatürk’e hakaretten cezaevinde kaldı ama şimdi en büyük Atatürkçü olarak kendisini söylüyor. Dengesi bozulmuş bir insan. Biz bunun doğru olmadığını söylüyoruz. Ama o televizyonu kapatma yetkisi Diyanet İşleri Başkanlığı'nda değil ki, yetki kimdeyse onun kapatması lazım. İnşallahlar, maşallahlar havada uçuşuyor, dini bir takım referanslar ve orada dansöz oynatıyorsun böyle bir şey olabilir mi?"

Diyanet İşleri Başkanlığı, kanalın kapatılması için RTÜK'ü göreve çağırmıştı.

Oktar'dan Erbaş'a: Genelevlerden alınan parayla maaşınız ödeniyor

A9 kanalında yaptığı programla tartışılan Adnan Oktar, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kendisine yönelik olarak kullandığı "Tamamen akli dengesi bozulmuş" ifadesine tepki göstermiş; Erbaş'a yanıt vererek, "Kerhanelerden alınan paralarla, vergilerle maaşlarınız ödeniyor. Bunlara sesinizi çıkarttınız mı? Gıkın çıkmıyor hoca efendi" demişti.

Oktar hakkında suç duyurusu

Diyanet-Sen, birçok ilde eş zamanlı olarak, Diyanet İşleri Başkanlığına yönelik açıklamaları nedeniyle Adnan Oktar hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.