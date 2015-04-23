RTÜK'ten 20 kanala Mehmet Selim Kiraz cezası

RTÜK, Berkin Elvan dosyasının savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın İstanbul Adalet Sarayı’nda 2 DHKP-C'li tarafından rehin alınarak öldürüldüğü olaya ilişkin getiren yayın yasağını deldiği gerekçesiyle 20'ye yakın kanala ceza verdi.

Gazete Kritik’in haberine göre, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda Berkin Elvan davasına bakan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın ve savcıyı rehin alan 2 DHKP-C'linin öldürülmesiyle sonuçlanan rehine olayı sırasında Başbakanlık tarafından yayın yasağı getirilmişti.

RTÜK ilgili yayın yasağını deldiği gerekçesiyle 20'ye yayın kanala bugün oy çokluğu ile ceza verdi. RTÜK, bu kanalların geçen ayki reklam gelirlerinin yüzde ikisine el koyma kararı aldı.Karara CHP kontejanından seçilen Ali Öztunç, Süleyman Demirkan ve HDP kontejanından seçilen Ersin Öngel muhalefet ettiler.

Ali Öztunç: Medya özgürlüğüne darbe

RTÜK Üyesi Ali Öztunç konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede 'Türkiye'de medyayı özgür kılmak gerekiyor. Dünyanın her yerinde medya özgürlüğü ile bilinir. Bu ceza medya özgürlüğüne bir darbedir. İktidar bu cezalarla vatandaşın haber almasını engellemek istiyor.RTÜK içindeki tek televizyoncu olan benim. Ben bu cezaya muhalif oldum. Burdaki temel sorun iktidarın mantığıdır' dedi.