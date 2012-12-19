RTÜK'te 'Muhteşem Yüzyıl' kavgası

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kanuni'nin 30 yılı at üstünde geçmiştir. Ben o dizinin yönetmenlerini de televizyon sahiplerini de kınıyorum" sözleriyle başlayan Muhteşem Yüzyıl dizisi ile ilgili tartışma RTÜK'e sıçradı. AKP'li üye Hasan Tahsin Fendoğlu, diziye ceza verilmesini isteyince, Başkan Davut Dursun ile arasında tartışma yaşandı. Dizi, Fendoğlu dışındaki tüm üyelerin oylarıyla ceza almaktan kurtuldu.

Cumhuriyet gazetesinden Fırat Kozok'un haberine göre, AKP'li Fendoğlu, hazırladığı bir dilekçeyi üst kurul toplantısına getirdi. Fendoğlu, dilekçesinde diziyle ilgili bugüne kadar iki kez yaptırım uygulandığını, ancak bunların dizinin içeriğiyle ilgili olmadığını ifade etti. Diziyle ilgili çok sayıda şikâyet olduğunu, konunun basında yoğun bir şekilde tartışıldığını belirten Fendoğlu, yayınları izleyen RTÜK uzmanlarının da rapor hazırlamaya "çekindiklerini" söyledi.

Bu sözler üzerine gerilen Başkan Dursun, Fendoğlu’na "Rapor hazırlanması bağlamında bir talepte bulunsaydınız, gündem dışı söz alıp bunun gündeme alınmasını oylardık. Ama siz daha önce bunu yapmadınız, ilk kez yazılı olarak getirdiniz" yanıtını verdi. Fendoğlu’nun önerisini sözlü olarak dile getirdiğini savunması üzerine de Dursun, "Ben uzmanlara şöyle bir rapor hazırlayın diyemem” diye çıkıştı. Diziyle ilgili uzman değerlendirmesinden örnek veren Dursun, "Tarihsel hatalar varsa bile, tarihi yanlışlıklara müeyyide uygulanmasını öngören herhangi bir yayın ilkemiz yok" dedi. Dursun, dizinin bir belgesel olmadığı görüşünü yineledi.