RTÜK yeni yetkisini ilk defa kullandı; beş kanalın lisansını iptal etti

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 690 sayılı KHK ile kendisine tanınan “verilen cezaların uygulanmaması halinde lisans iptal edebilme” yetkisini ilk defa kullandı.

Uygunsuz yayın yaptığı gerekçesiyle 10 günlük yayın durdurma cezası alan ancak bu cezayı uygulamayan Anadolu Yurdum TV, Genç TV, HLT TV, Son Hedef TV ve Yeni Sinema TV’nin lisansları iptal edildi.

RTÜK’ün dün (19 Temmuz) gerçekleştirilen kurul toplantısında silah reklamı yapan Anadolu Kaplanları 2023 TV, Damla TV, Canlar TV ile TV8’de yayımlanan “İşte Benim Stilim” ve Flash TV Haber Bülteni’ne de ceza verildi.

KHK ile RTÜK’e ne yetkisi verildi?

690 sayılı KHK’nin 60. maddesiyle radyo ve televizyon yayınlarında, takviye edici gıdalar ve benzeri destekleyici ürünler de dahil olmak üzere herhangi bir ürünün sağlık beyanıyla satışı, pazarlanması ve reklamı ile sohbet, arkadaşlık ve eş bulma hatlarının ve hizmetlerinin tanıtımı yasaklanmıştı.

Ayrıca özel ücrete tabi numaralar kullanılarak izleyici ve dinleyicileri yanıltıcı veya haksız kazanca neden olacak şekilde yarışma, çekiliş, lotarya ve benzeri adlar altında ödül ve ikramiye taahhüt edilemeyeceği de düzenlenmişti.

KHK kapsamında bu tür yayınları 1 yıl içerisinde 3 kez yapan kanallara lisans iptaline varan cezalar getirilmişti.