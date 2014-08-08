RTÜK yayın yasaklarını açıkladı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kararına göre adayların oy verme gününden önceki 24 saate kadar olan sürede radyo ve televizyonlarda açık oturum, röportaj, panel gibi programlara katılabileceğini bildirdi. RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamada 6112 sayılı ''Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun''un 30'uncu maddesi gereğince, seçimlerle ilgili seçim dönemlerinde yapılan yayınlara ilişkin usul ve esasların YSK tarafından düzenlendiği hatırlatıldı.

Oy verme gününden önceki 10 günde, 24 dört saatte ve oy verme gününde uyulacak yayın yasaklarının YSK tarafından belirlendiği belirtilerek, YSK'nın 8 Haziran 2014 tarihli ve 2922 sayılı kararı ile 24 Temmuz 2014 tarihli ve 3434 sayılı kararına göre, adayların oy verme gününden önceki 24 saate (8 Ağustos 2014, saat 24.00) kadar olan sürede radyo ve televizyonlarda birlikte veya ayrı ayrı açık oturum, röportaj, panel gibi programlara katılarak görüşlerini açıklayabilecekleri kaydedildi.

Medya hizmet sağlayıcıların da oy verme gününden önceki 24 saate kadar olan sürede siyasi reklam yayınlayabileceği ifade edilerek, belirtilen türdeki yayınlarla ilgili seçim yasaklarının bugün saat 24.00 itibarıyla başladığı, seçim günü olan 10 Ağustos 2014 Pazar günü saat 18.00'e kadar süreceği belirtildi.

Pazar saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest

Açıklamada, YSK'nın 2913 ve 2922 sayılı kararları çerçevesinde oy verme gününden 10 gün önce başlayan kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler, mini referandum gibi yayınlarla ilgili yasakların oy verme günü olan 10 Ağustos 2014 Pazar günü saat 18.00'e kadar devam edeceği kaydedildi.

YSK'nın 19 Temmuz 2014 tarihli ve 2014/3382 sayılı kararında 298 sayılı ''Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun''un yayın yasağıyla ilgili 80. maddesi gereğince, oy verme günü olan 10 Ağustos 2014 Pazar günü saat 18.00'e kadar televizyon ve radyolarla her türlü yayın organları tarafından seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgilihaber , tahmin ve yorum yapılmasının yasak olduğu belirtildi.

Ayrıca, saat 18.00 ila 21.00 arasında televizyon ve radyolarla her türlü yayın organlarında ancak YSK tarafından seçimle ilgili olarak verilecek haber ve tebliğlerin yayınlanabileceği, saat 21.00'den sonra bütün yayınların serbest olduğu ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00'den önce de yayınların serbest bırakılabileceği ifade edilerek yayınlarla ilgili öngörülen yasak kapsamının belirlendiği kaydedildi.