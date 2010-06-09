T24 - RTÜK yasa tasarısı alt komisyona sevk edildi. Tasarının Anayasa Komisyonu'ndaki görüşmelerine Deniz Feneri tartışmaları damgasını vurdu. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, "Zahid Akman'ı görevden alma yetkim yoktu. Bir kişi nedeniyle kurumun gölgelenmesine izin vermemek lazım" diye konuştu.



Komisyon'da CHP'li üyeler Başbakan Yardımcısı Arınç'ı Deniz Feneri konusunda, girişimde bulunmamakla eleştirdi.



Arınç, "Yetkim olsaydı sadece kurumun çıkarlarını düşünerek akman'ı görevden alırdım. Kimsenin beni cesaretsizlikle suçlamaya hakkı yok" diyerek kendini savundu.



Bülent Arınç, RTÜK ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu'nun raporu olduğunu hatırlattı. O rapordaki iddialarla ilgili inceleme yapması için Başbakanlık Teftiş Kurulu'na başvurduğunu söyledi.



Görüşmeler sırasında Arınç, televizyonlardaki bazı dizi ve programlardan da şikayetçi oldu, müstehcenliğe bakıştakı farklı görüşlerden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.



"Müstehcenlik sadece cinsellik değil" diyen Arınç, "Bir yandan pornografidir, ahlaksızlıktır. Farklı bakılıyor. Orta yol bulunup, ciddi müeyyideler uygulanabilirse yayınların uygun hale getirilmesi mükmün olabilir" dedi.







