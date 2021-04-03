RTÜK ve TDK'dan 'Dünya Dili Türkçe' protokolü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya Dili Türkçe" seferberliğini başlatmasının ardından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ve Türk Dil Kurumu (TDK) arasında protokol imzalandı.

İmza töreninde konuşan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "Türkçemizin güzel kullanımıyla ilgili TDK'nın çok güzel çalışmaları var. Bunları radyo ve televizyonlara, dijital medya mecrasına aktarmayı düşünüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı seferberlik kapsamında Türkçe'nin güzel ve anlaşılır kullanımıyla alakalı en üst noktada talimatları aldık. İlişkili Bakanımız Sayın Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'un destek ve bilgileri doğrultusunda bu çalışmaları aksatmadan yürüteceğiz" dedi.

Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin de, "İki ayrı kurum olarak çalışma sistemlerimiz farklı olsa da Türkçe konusundaki amaçlarımız ortak. Radyo ve televizyon yayınlarında dilin güzel örnekleri kadar bozuk ve yanlış örnekleri de var. Dili televizyonlardan öğreniyoruz, radyolardan öğreniyoruz. Güzel örneği görürsek karşımıza güzel Türkçe çıkıyor, bozuk örneği görürsek karşımıza bozuk Türkçe çıkıyor" diye konuştu. (İHA)