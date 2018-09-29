RTÜK ve BTK'ya yasa çerçevesini aşan yetkiler yönetmelik taslağında

İnternet üzerinden sesli ve görüntülü yayınları denetlemek için hazırlanan yönetmelik taslağı önceki gün RTÜK’ün internet sitesinde yayımlandı. Yönetmelik RTÜK Yasası ve İnternet Ortamından Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Yasa’nın ilgili hükümlerine göre hazırlandı. Ancak bu iki yasada yer alan bazı önemli düzenlemelere yönetmelik taslağında atıf yapılmaması RTÜK ve BTK’ye yasanın çerçevesini aşan yetkiler tanıdı.

İnternet Yasası’na göre bir internet sitesinden içerik çıkarılması veya siteye erişimin tamamen engellenmesi için Cumhurbaşkanlığı’nın veya ilgili bakanlıkların talepte bulunması gerekiyor. Talep; BTK’ye iletiliyor, sitedeki içerik çıkarılıyor veya site erişime kapatılıyor. BTK aldığı kararı daha sonra Sulh Ceza Hakimi’nin onayına sunuyor. Yani site önce yasaklanıyor, yargının onayı daha sonra alınıyor. Burada erişilmesi istenmeyen içeriğe ulaşılmasının zaman kaybetmeden engellenmesi amaçlanıyor. Sulh Ceza Hakimi’nin Cumhurbaşkanı’nın talebini ve BTK’nin yasak işlemini yerinde bulmaması, yani erişimin engellenmesine gerek duymaması durumunda erişim yasağının kendiliğinden kaldırılması gererkiyor.

Ancak RTÜK’ün internet sitesinde yayımlanan taslak yönetmelikte; internet yasasının izlenmesini öngördüğü yöntem yer almıyor. Taslağa göre erişimin engellenmesini Cumhurbaşkanlığı veya ilgili bakanlık değil sadece RTÜK talep ediyor. RTÜK’ün yasak kararını, internet yasasında olduğu gibi sulh ceza hakimliği ile aynı anda uygulanması için BTK’ye da gönderiliyor. Radyo ve televizyon yayını yapan internet sitesi hakimin kararı beklenmeden yasaklanıyor.

İnternet yasasına göre; sulh ceza hakiminin yasak kararını yerinde bulmaması durumunda, internet sitesinin hemen açılması gerekiyor. Bu zorunluluk, yasada “ Hakim , kararını kırk sekiz saat içinde açıklar, aksi hâlde, kararkendiliğinden kalkar” hükmü ile sağlanıyor. Ancak bu hüküm RTÜK’ün yönetmelik taslağında yer almıyor. Yani sulh ceza hakiminin kararından önce RTÜK ’ün talebi ile engellenen internet sitesinin, sulh ceza hakimi aksi yönde karar verse bile erişime açılması gerekmiyor.

Taslakta, RTÜK’ün uyguladığı yasağa uymayan sitelere doğrudan BTK Başkanı tarafından 50 bin TL ile 500 bin TL arasında idari para cezası kesilmesi de yer alıyor.