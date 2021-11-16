RTÜK üyesi Konuralp CHP -MSP Koalisyon Protokolü'nün 3. maddesini hatırlattı: Hükümet, karşılıklı bağışlama ve hoşgörüye dayanan bir kardeşlik ortamının kurulmasını ilk görev sayar

CHP kontenjanından seçilen RTÜK üyesi Okan Konuralp, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “helalleşme” çağrısının ardından başlayan tartışmalara göndermede bulunarak, CHP -MSP Koalisyonu'nun üçüncü maddesini hatırlattı.

Konuralp, "Anlamayan/Anlamak istemeyenlere anımsatma" diyerek CHP-MSP Koalisyon Protokolü'nün bir maddesini paylaştı. Konuralp'in paylaştığı madde şöyle:

"…Anlamayan/Anlamak istemeyenlere anımsatma: “CHP-MSP koalisyon hükümeti kırgınlık ve acıları gidererek, bütün geçmişin bir yana bırakılmasını; karşılıklı bağışlama ve hoşgörüye dayanan bir kardeşlik ortamının kurulmasını ilk görev sayar.” CHP-MSP Koalisyon Protokolü 3. Madde)…"