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RTÜK üyesi Konuralp CHP -MSP Koalisyon Protokolü'nün 3. maddesini hatırlattı: Hükümet, karşılıklı bağışlama ve hoşgörüye dayanan bir kardeşlik ortamının kurulmasını ilk görev sayar

16 Kasım 2021 16:37

CHP kontenjanından seçilen RTÜK üyesi Okan Konuralp, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “helalleşme” çağrısının ardından başlayan tartışmalara göndermede bulunarak, CHP -MSP Koalisyonu'nun üçüncü maddesini hatırlattı. 

Konuralp"Anlamayan/Anlamak istemeyenlere anımsatma" diyerek CHP-MSP Koalisyon Protokolü'nün bir maddesini paylaştı. Konuralp'in paylaştığı madde şöyle:

"…Anlamayan/Anlamak istemeyenlere anımsatma: “CHP-MSP koalisyon hükümeti kırgınlık ve acıları gidererek, bütün geçmişin bir yana bırakılmasını; karşılıklı bağışlama ve hoşgörüye dayanan bir kardeşlik ortamının kurulmasını ilk görev sayar.” CHP-MSP Koalisyon Protokolü 3. Madde)…"

 

 

kılıçdaroğluhelalleşmeOkan Konuralprtük üyesi
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