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RTÜK Üyesi İlhan Taşcı: TRT’nin 14 kanalından hiçbiri Ebubekir Şahin’in yeniden RTÜK Başkanlığı’na seçilmesini haber olarak vermedi

"Bu, AKP, iktidar medyası ve kurumları arasındaki gerilimin yeni bir halkasıdır, yansımasıdır"

29 Ocak 2021 09:52

CHP kontenjanından seçilen RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, Ebubekir Şahin’in yeniden seçilmesini ve 2021’de yayıncılığı bekleyen sorunları değerlendirdi. TRT’nin 14 kanalından hiçbirinin Ebubekir Şahin’in RTÜK Başkanlığı’na seçilmesini haber olarak vermediğine dikkati çeken Taşcı, “Bu, AKP, iktidar medyası ve kurumları arasındaki gerilimin yeni bir halkasıdır, yansımasıdır” yorumunda bulundu.

Taşcı, “Kendileri gibi düşünmeyenlerin sesini kısmaya çalışanlar arasındaki kavga öyle bir noktaya gelmiştir ki, birbirlerinin sesini kesmeye başladılar” ifadelerini kullandı.

Odatv’ye konuşan Taşcı, ayrıca şunları kaydetti:

Hatırlarsanız Berat Albayrak da istifa ettiğini kendi kanallarının hiçbirinde  –ağabeyinin yönettiği kanal da dahil- 27 saat boyunca duyuramamıştı. RTÜK Başkanlığından seçim sonucuna ilişkin kamuoyuna yapılan açıklamada bile algı oluşturulmaya çalışılmıştır. Sanırsınız Şahin oybirliğiyle seçilmiş. Seçimde 8 üye oy kullanmış, Şahin 6 üyenin oyuyla seçilmiş, 2 oy boş çıkmıştır. Hadi bu dağılımı vermediniz, en azından oyçokluğuyla denir. Bu da denmiyor, çünkü oybirliğiyle seçilmiş gibi bir algı, hava yaratılmak isteniyor.”

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