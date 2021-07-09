RTÜK Üyesi İlhan Taşcı: RTÜK Başkanı eleştirel yayıncıları cezaya boğarak, iktidara göz kırpıyor, Saray’ın iyi adamı olmaya çalışıyor

RTÜK Üyesi İlhan Taşcı’nın ilk 6 ayda verilen cezalarla ilgili hazırladığı rapora ilişkin olarak RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, “RTÜK hiçbir yayıncıyı muhalif-yandaş olarak etiketlemez” dedi. Şahin’in bu açıklamasının ardından RTÜK, önceki günkü toplantısında eleştirel yayın yapan Halk TV, Tele 1, Fox ve KRT gibi kanallara çok sayıda ceza kesti. RTÜK’ün verdiği cezalarla “ayrımcılık yaptığını” söyleyen Taşcı, “RTÜK Başkanı eleştirel yayıncıları cezaya boğarak, iktidara göz kırpıyor. Saray’ın iyi adamı olmaya çalışıyor” dedi.

Cumhuriyet’ten Sarp Sağkal’ın haberine göre, eleştirel yayın yapan kanallara ilk 6 ayda 22 ayrı ceza verildiği belirtilen ve iktidara yakınlığıyla bilinen kanalların şikâyet dilekçelerinin dahi kurul gündemine alınmadığına ilişkin habere RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’den açıklama geldi. Şahin, “RTÜK hiçbir yayıncıyı muhalif-yandaş olarak etiketlemez” dedi. Ancak yaşanan bu gelişmelerin ardından RTÜK, önceki günkü toplantısında eleştirel yayın yapan Halk TV, Tele 1, Fox ve KRT gibi kanallara çok sayıda ceza kesildiği belirtildi.

RTÜK’ün verdiği cezalarla “ayrımcılık yaptığını” söyleyen Taşcı, 1 Ocak-30 Haziran tarihleri arasında, iktidara yakınlığıyla bilinen ATV hakkında kendilerine 3 bin 891 şikâyet iletildiğini aktardı. Taşcı, A Haber hakkında ise 166 şikâyet geldiğini belirtti.

Haklarında toplam 4 bini aşkın şikâyet gelen bu iki kanalın tek bir raporunun bile kurul gündemine alınmadığını söyleyen Taşcı, “Bu sayıları ben hazırlamadım, paylaştığım veriler RTÜK’ün kayıtları. RTÜK Başkanı çıkıp iktidara yakınlığıyla bilinen kanallar hakkında son 6 ayda ceza verdik diyemez. Çünkü verilmedi, verdirtmedi. Bu, sonuna kadar belli kanalların korunup kollandığının belgesidir” dedi.

Taşcı, eleştirel kanallara kesilen toplam cezanın 31’e yükseldiğini aktararak, “RTÜK Başkanı eleştirel yayıncıları cezaya boğarak, iktidara göz kırpıyor. Saray’ın iyi adamı olmaya çalışıyor” dedi.