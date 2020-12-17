RTÜK Üyesi İlhan Taşçı, Prof. Sofuoğlu'nun "Üniversiteler fuhuş yuvası" ifadesinin RTÜK gündemine taşınması için dilekçe verdi

T24 Haber Merkezi

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi İlhan Taşcı, Akit TV'de Sakarya Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun üniversiteler için "fuhuş evleri" ifadesinin Üst Kurul'un gündemine taşınması için dilekçe verdi.

RTÜK Üyesi İlhan Taşçı, Sofuoğlu'nun sözlerinden dolayı izleme raporu hazırlanarak, Üst Kurul gündemine getirilmesi için RTÜK Başkanlığı'na başvurduğu dilekçesinde, "Toplumda da büyük infiale neden olan bu yayın ile söz konusu medya hizmet sağlayıcının yayın etik ilkelerini hiçe saydığı, bu hakaretlere zemin hazırladığı ve bu ihlale ortak olduğu açıktır" dedi.

Taşçı'nın dilekçesi şöyle:

"AKİT TV logolu medya hizmet sağlayıcı kuruluşta 15.12.2020 tarihinde saat 21:30’da yayınlanan ve sunuculuğunu Sabri Balaban’ın yaptığı “Derin Kutu” isimli programa konuk olarak katılan Sakarya Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu’nun, “Z Kuşağı”nı “hedonist” olmakla suçladığı konuşmasında “…temelde hedonizm var başka bir şey yok. Ben 27 senedir üniversitede çalışıyorum, son 1-2 senedir derslerin bu denli boş olduğunu görmedim. …Bütün Türkiye’de Üniversitelerin yerleştiği yerler Nişantaşı’na döndü. Sayın Cumhurbaşkanımız da vurguladı. Neredeyse fuhuş evleri” ifadeleri üzerine sunucunun “Hocam yapmayın, biraz ağır oldu” söylemine rağmen sözlerine devam ederek “Gördüğüm var istisna değil. Gelin ben sizi gezdireyim. Komşular size söyleyecek, emlakçılar size söyleyecek. Siz nerede yaşıyorsunuz.” ifadeleri ile ülkemizin geleceği üniversite öğrencilerine ağır bir hakarette bulunmuştur.

Felsefede, “Hedonizm” Kirene Okulu'nun, yani Sokrates'in öğrencisi Aristippos'un öğretisi olarak bilinmektedir. Bu öğretiye göre, iyi bir hayat ancak her anından mutluluk ve haz alınmasıyla mümkündür.

Hedonizm anlayışında, yaşamın gereği hazdır ve haz “insanı insan eden duygudur” şeklinde açıklanmaktadır. Cinsel hedonizm ise yaşamın bütün anlamı cinsel hazdadır görüşünü savunur.

Konuşmacının sözlerinin tamamı göz önüne alındığında, “Z Kuşağı”nın hedonist olduğu suçlamasını hangi anlamda söylediği yoruma gerek bırakmayacak kadar açıktır.

Konuşmacı, Sayın Cumhurbaşkanının arkasına sığınıp üniversitelere “fuhuş evleri” diyerek öğrenci evlerinde zor şartlarda üniversite eğitimi almaya çalışan öğrencilere ağır hakaret ve iftirada bulunmuştur.

Diğer katılımcıların ve sunucunun uyarmasına rağmen hakaretlerine devam eden konuşmacıya sunucu tarafından başkaca bir müdahalede bulunulmamıştır. Bu durum, üstü örtülü biçimde destek olarak değerlendirilmeye müsaittir.

Zaten kendisi de geri adım atmak bir yana milyonlarca üniversite öğrencisi ve onların ailelerini rencide edici hastalıklı söyleminde ısrarını sürdürmüştür.

Bu ülkenin geleceği için birer cevher olan üniversite öğrencilerinin her birinin hakkı için, hastalıklı bir ruhun dile getirdiği hezeyanları duymazdan, görmezden gelebilmek mümkün değildir.

Yayının ardından bu zata yönelik olarak, hem sosyal medya üzerinden, hem yazılı, hem de görsel medyada ciddi anlamda tepkiler çığ gibi büyümüştür.

Toplumda da büyük infiale neden olan bu yayın ile söz konusu medya hizmet sağlayıcının yayın etik ilkelerini hiçe saydığı, bu hakaretlere zemin hazırladığı ve bu ihlale ortak olduğu açıktır.

Söz konusu medya hizmet sağlayıcı kuruluşun bu yayını; 6112 sayılı Kanunun 8. Maddesi 1. Fıkrası (b) bendinde yer alan “Irk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz.” ve (ç) bendinde yer alan “İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez.” hükümlerine açıkça aykırılık oluşturmaktadır.

Yukarıda belirttiğim Kanun maddesi uyarınca söz konusu yayın için derhal değerlendirme raporu düzenlenerek ilk Üst Kurul toplantı gündemine alınması hususunda gereğini arz ederim."

Ne olmuştu?

Sakarya Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, Akit TV canlı yayınında üniversiteler için "Sayın Cumhurbaşkanımız da vurguladı. Neredeyse fuhuş evleri” ifadelerini kullanmıştı.

Stüdyodaki konuklar ise Sofuoğlu’na sözlerine “Hocam yapmayın. Biraz ağır oldu” karşılığını vermişti. Sofuoğlu ise bunun üzerine “Gelin ben sizi gezdireyim. Siz nerede yaşıyorsunuz” demişti.

Sofuoğlu’nun sözleri kamuoyunda da kısa sürede tepki çekmişti.

Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Sofuoğlu hakkında soruşturma başlatılacağını açıklamıştı.

Rektör Savaşan sosyal medya hesabından konu ile ilgili "Üniversitemiz Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu’nun ulusal bir kanalda yapmış olduğu açıklamaların kabul edilmesi ve hoş görülmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Söz konusu konuşma ile ilgili gerekli işlemler yapılacaktır" açıklamasını yapmıştı.