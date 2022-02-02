RTÜK üyesi İlhan Taşcı'dan 'Esra Erol' açıklaması: Sunucu, daimi konuklar, programlarda savcılık, polislik yapıyor

'Esra Erol'da' isimli programda yayına çıkmak istemeyen 18 yaşında bir kadını ekranda gösteren ve yayında azarlayan Esra Erol'a gelen tepkiler büyüyor. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyesi İlhan Taşcı, kuruma Esra Erol'un programıyla ilgili gelen şikayetler hakkında, "Sunucu, daimi konuklar, programlarda savcılık, polislik yapıyor. Ama böyle bir formasyonları yok bir kere" dedi.

Taşçı, Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada, "18 yaşında genç bir kişi yayına çıkmak istemiyorsa, kameraları görünce vazgeçiyorsa, bu onun en doğal hakkıdır'' ifadelerini kullandı.

Sabah kuşağı programlarının, toplumun belli kesimlerinde ciddi anlamda infiale neden olabilecek içerikler yayınlamaya başladıklarını belirten Taşcı, Palu ailesinin vakasında birçok hak ihlali yaşandığını ve yine de ekranlarda verildiğini, bu programa hiçbir önlem alınmadığını belirtti.

En çok şikayeti belli kanallardan aldıklarını söyleyen Taşçı şu ifadeleri kullandı:

"Bugün verilen raporda her üç kişiden birisi bu malum yayından şikayetçi olmuş"

''Resmi veriyi sizinle paylaşayım. Bugün verilen raporda her üç kişiden birisi bu malum yayından şikayetçi olmuş. RTÜK bununla ilgili bir şey yapmadı. RTÜK bu tür yayınları cesaretlendirdikçe, bu yayıncılar da reyting şehvetini daha şiddetli bir noktaya taşımaya çalışıyor. Her şey para için yapılıyor''

Şikayet edilen kanallarla ilgili bir işlem yapılmadığını ve bu programların revize edilmesi gerektiğini düşünen Taşcı, sözlerine şu şekilde son verdi:

"Böyle bir formasyonları yok bir kere"

''Sunucu, daimi konuklar, programlarda savcılık, polislik yapıyor. Ama böyle bir formasyonları yok bir kere. Olmuş olsa bile bu uzmanlıklarını kullanacakları yer ekran olamaz. 18 yaşında genç bir kişi yayına çıkmak istemiyorsa, kameraları görünce vazgeçiyorsa, bu onun en doğal hakkıdır''