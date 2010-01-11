RTÜK üyesi Hülya Alp, yeni RTÜK yasasını eleştirdi

T24 - RTÜK üyesi Hülya Alp, AB'ye uyumlu hale gegetirilme amacıyla hazırlanan yeni RTÜK Yasa Tasarısı taslağını eleştirdi.



Alp, Halk Tv'de katıldığı "Basın Koridoru" programında Sabri Duransoy'un sorularını yanıtlarken, yeni tasarının sansüre varan düzenlemelere içerdiğini söyledi. Alp, şu görüşleri dile getirdi:



"...Mevcut yasada daha hafif olan birtakım kısıtlar daha ağırlaştırılmış durumda... Sigara- alkol gibi müstehcenlikle pornografinin birbirine karıştırılması gibi konulara geldiğinde İslami- muhazafakar bakışı mı egemen kılmak istiyorlar, endişesini yaratabiliyor. Ölçümüz AB kriterleriyse daha evrensel olmak için çaba harcamalıyız. Korumalı saatler dışında da, içinde müstehcen görüntü var, gerekçesiyle sanat yapıtlarını engellemeye kalkarsak ciddi bir sansür anlayışıyla karşı karşıya kalırız. Sanatla sansürü yanyana getirmemeliyiz."