RTÜK üyesi İlhan Taşcı'dan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'e: Mesele hak edene ceza kesebilmektir

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi İlhan Taşcı, Başkan Ebubekir Şahin’in “Haksız yere hiçbir kanala ceza yazmadık” sözlerine, “Mesele hak edene ceza kesebilmektir. Kimseden korkmadan ve gelecek tepkileri göz ardı ederek, hak edene ceza kesemediler” tepkisini dile getirdi.

RTÜK Başkanı Şahin, Halk TV ve Tele 1 gibi kanallara verilen cezaların ardından kendisine yöneltilen eleştirilere karşı, bir gazeteye yaptığı açıklamada, “Haksız yere hiçbir kanala ceza yazmadık” ifadelerini kullandı.

Şahin’in sözlerine tepki gösteren Taşcı, RTÜK’ün uyguladığı “çifte standarttan” örnekler vererek, “Pandemi koşullarında bir kanal, altyazısında yaşamını yitiren sağlıkçıların sayısını yanlış yazdığı için, defalarca özür dilemesine rağmen, en ağır cezayı aldı. Ama bir yayıncı, migren iğnesi yapılmaması üzerinden bütün sağlıkçıları hedef alırken, yaptığı özür kabul edildi” dedi.