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RTÜK üyelerinin maaşı, asgari ücretin yaklaşık 10 katı

7 bin 320 lira net maaş alan RTÜK üyelerinin ev kiraları da karşılanıyor. En yüksek kira bedeli, aylık 2 bin 560 lira ile BDP’li üye için ödeniyor

25 Haziran 2013 11:28

Başbakan yardımcısı Bülent Arınç, RTÜK üyeleri için kiralanan konutların, kira bedellerini açıkladı. Buna göre, en yüksek kira bedeli aylık 2 bin 560 lira ile, BDP kontenjanından seçilen üye, Ahmet Yıldırım için ödeniyor.

Arınç, CHP İstanbul milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun bu konudaki soru önergesini cevaplandırdı ve RTÜK üyelerinin aylık net 7 bin 320 lira ücret aldıklarını belirtti. Arınç, RTÜK üyelerinin, lojman olarak kiraladıkları evlerin bedellerinin de karşılandığını bildirdi.

Buna göre, mülkiyeti RTÜK’e ait olan Ankara’daki iki lojmanda Başkan Davut Dursun ve Başkanvekili Taha Yücel kalıyor.

Üyelerin kiraladıkları konutlara ise, Esat Çıplak ve Süleyman Demirkan için 2 bin 500’er lira, Vahap Darendeli için 2 bin 100 lira, Hamit Ersoy için 2 bin 485 lira, Tahsin Fendoğlu için 2 bin 420 lira ve Ahmet Yıldırım için de, aylık 2 bin 560 lira aylık bedel ödeniyor.

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