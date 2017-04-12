RTÜK üyeleri: Referandum öncesi TV'ler denetimsiz bırakıldı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeleri Süleyman Demirkan, İsmet Demirdöğen ve Ersin Öngel, ortak bir yazılı açıklama yaparak, referandum öncesi kurulun denetleme görevini yapmasının engellendiğini söylediler. Yapılan açıklamada, referandum sürecinde televizyonlar ve TRT’nin denetimsiz bırakıldığı ifade edildi.

Kurulun CHP ve HDP’li üyeleri yaptıkları ortak açıklamada şunlar ifade edildi:

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ne yazık ki son haftalarda işlevsiz hale getirilmek istenmektedir. Bir süredir yaşanan gelişmeler dolayısıyla karşı karşıya olduğumuz durumu, kamuoyuyla paylaşmamız zorunluluğu hasıl olmuştur.

Referandum dönemi yayınları tüm uyarılarımıza rağmen adalet, fırsat eşitliği ve tarafsızlık anlayışı ve ilkesine göre izlenmemiş ve denetlenmemiştir. YSK’nın belirlediği 135 televizyondan çok az bir kısmı izlenip raporlanmış ve bunlar da YSK’ya gönderilmiştir. Büyük çoğunluğu ise denetimsiz bırakılmıştır.

Kamu yayıncısı olarak tarafsızlık ilkesine uyması gereken TRT, kendi yasasına uyup uymadığı bakımından denetlenebilir olmasına karşın, RTÜK tarafından denetimsiz ve yaptırımsız bırakılmıştır.

Ayrıca RTÜK Yasasının 8. Maddesinin 1. Fıkrasının (k) bendi, yayınların, ‘Siyasi partiler ve demokratik gruplar ile ilgili tek yönlü veya taraf tutar nitelikte olamaz” hükmünü içermektedir. Yayınların bu ilkeye göre denetlenmesi mümkün iken bu yetki de kullandırılmamıştır.

Seçim dönemi yayınlarının yeterince denetimi yapılmadığı gibi diğer denetim çalışmaları da etkisiz ve yetersiz kalmıştır. Kamuoyunda yoğun tepkilere neden olan evlendirme programlarıyla ilgili söylemler ‘lafta’ kalmış ve son haftalarda bu programlarla ilgili denetim raporu düzenlenmemiştir. Bu programların durdurulabilmesine olanak veren yasa hükmünün uygulanması yönündeki çabalarımız ve milyonların haklı şikâyetleri karşılıksız bırakılmıştır.

Ekranlardan taşan sinkaflı küfürler, ağır hakaretler, nefret söylemi içeren yayın ihlalleri ve tehditler ise kurul gündemine getirilmemektedir.

Kamuoyunun, Anayasal bir kurum olan RTÜK’ten beklentisi, demokratik denetim görevini eksiksiz ve zamanında yerine getirmesidir. Bunun için Kurul Başkanlığını göreve çağırıyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.