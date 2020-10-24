RTÜK'ün 'özgürlük' saydığı ifadeleri soran Korkusuz yazarı Memduh Bayraktaroğlu'na 380 gün hapis cezası

RTÜK, Fuat Uğur ve Cem Küçük'ün TGRT’deki “Medya Kritik” programında Sözcü Gazetesi ve okurları için sarf ettikleri "Morfinlenmiş, haysiyetsiz, ahlaksız, foseptik çukuru, bidon kafa" ifadelerinden dolayı yapılan şikâyet sonucunda programa ceza kesmedi. Köşesinde RTÜK'ün bu kararını eleştirerek, "Ben de size aynı kelimelerle hitap edebilir miyim?" diye soran Korkusuz yazarı Memduh Bayraktaroğlu'na 380 gün hapis cezası verildi.

Bayraktaroğlu, bugünkü köşesinde konuya ilişkin olarak şöyle yazdı:

"Sözcü'ye yapıldığında RTÜK tarafından hakaret olarak tanımlanmayan sıfatları RTÜK’e “Ben de size aynı kelimelerle hitap edebilir miyim?” diye soruşumu, “hakaret” olarak kabul etti. Bana 380 gün hapis cezası verdi. Yatarım çıkarım bir şey değil. Bu cezaya hükmeden yargıcın bu vicdansızlığının cezasını mutlaka çekeceğinden emin olduğum için vicdanımın rahat olduğunu da bilirim."

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