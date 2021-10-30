RTÜK'ün 25 tuvalet ve 3 duşu, 1 milyon TL'ye yenilenecek

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Merkez Hizmet Binası’nda bulunan 25 tuvalet ile 3 duşun yenilenmesi için bir ihale düzenledi. İhaleyle RTÜK’ün kasasından tam 1 milyon 39 bin TL çıktı.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, RTÜK 8 Ekim tarihinde “RTÜK Bilkent Hizmet Binası Tuvaletleri Yenilenmesi” ihalesi düzenledi. Bu ihaleyle Çankaya Bilkent’te bulunan RTÜK’ün Merkez Hizmet Binası’nda bulunan 25 tuvalet ile 3 duşun yenileneceği açıklandı.

İhaleyi, 1 milyon 39 bin TL teklif veren Talha Ekmen’in aldığı açıklanırken tuvalet ve duşların 60 gün içerisinde yenilenmesi istendi.