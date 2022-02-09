RTÜK'ten yeni karar: Amerika'nın Sesi, DW Türkçe ve Euronews haber sitelerine lisans için süre verildi

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) bugün yaptığı görüşmenin ardından Türkçe yayın yapan uluslararası haber sitelerinin denetleneceğini bildirdi.

Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklamada bulunan RTÜK üyesi İlhan Taşcı, Üst Kurul'un ilk kez uluslararası haber siteleri için denetim yetkisini kullanacağını, alınan karar doğrultusunda Amerika'nın Sesi, DW Türkçe ve Euronews haber sitelerine lisans için 72 saat tanıdığını, lisans başvurusunda bulunmayanların ise erişimlerinin engelleneceğini söyledi.

RTÜK'ün bu kararının internet sitesinde yayımlanmasının ardından 72 saatlik süre başlayacak.

Taşcı yaptığı paylaşımda durumu şöyle değerlendirdi:

"Ulusal basının ardından sıra uluslararası haber sitelerinin denetlenmesine ve sesinin kesilmesine geldi. RTÜK'ün 'sitede video var lisans almalı' bakışıyla denetlenmeyecek hiçbir haber sitesi kalmaz. Asıl hedef basın özgürlüğü ve çok seslilik. İstenen basın sussun, eleştirmesin."

Taşcı ardından, "RTÜK'e İnternet yayınlarını denetleme yetkisine veren yasa 2019 yılında yürürlüğe girdi. Üç yılın ardından RTÜK'ün aklına yabancı haber sitelerinin gelmesi hayli ilginç. Anlaşılan devamı da gelecek" eklemesini yaptı.

https://twitter.com/ilhantasci/status/1491341318228160513

T24'e konuşan eski RTÜK üyesi Faruk Bildirici, "RTÜK, bu yönetmeliğin uygulanması için lisanslama çalışmalarına iki yıl önce başlamıştı. TV yayını dışına çıkmıyordu. Şimdi uluslararası haber sitelerine ilişkin böyle bir tavır alması bu yetkisini bundan sonra bütün haber sitelerine karşı kullanacağını gösteriyor. Haber siteleri, YouTube ve sosyal medya yayınlarına da uzanacağını gösteriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın genelgesinin medyaya olumsuz yansımaları kendini göstermeye başladı. RTÜK talimatı almış, sopayı bir kez daha kaldırdı" ifadelerini kullandı.

Bildirici, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, "RTÜK'ün 'Yayın hizmetlerinin internet ortamından sunumu' hakkındaki düzenleme ile görsel işitsel içerik olan bütün sitelere ve sosyal medya hesaplarına müdahale için kullanma tehlikesine 2 yıl kadar önce RTÜK üyesi iken dikkat çekmiştim" diye yazdı.

2019 yönetmeliği nedir?

RTÜK'e 2019 yılında internet üzerinden yayın yapan platformları denetleme yetkisini veren yönetmelik, Resmi Gazete'de Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik adı altında yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Yönetmeliğe göre internet üzerinden radyo, televizyon veya isteğe bağlı yayıncılık yapan tüm mecralardaki içerikleri RTÜK denetliyor, yayınlarını internet üzerinde sunmak isteyen medya hizmet sağlayıcılarının RTÜK'ten yayın lisansı alması gerekiyor.

Düzenlemeyle Netflix, BluTV ve Puhutv gibi internet televizyonları RTÜK'ün denetimi altına alındı ancak o dönemde uzmanlar YouTube üzerinden yayın yapan içeriklerin de RTÜK tarafından denetlenebileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

İnternet yayıncılığı yapan ve yazılı içerik üreten haber siteleri, yönetmeliğin denetim kapsamında yer almasa da haber sitelerinin sosyal medya hesaplarından yaptığı canlı video yayınları ya da belirli bir takvim dahilinde yapılan görsel yayınların da RTÜK denetimi kapsamına girme olasılığı vardı.