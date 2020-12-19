RTÜK'ten uyarı: Programlarda görüşlerine başvurulacak uzmanların seçiminde azami hassasiyet gösterilmeli

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), programlara uzman olarak katıldıkları belirtilen konuklara ilişkin yayıncı kuruluşları uyarıda bulunurken, "Konuk olarak görüşlerine başvurulacak uzmanların seçiminde azami hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir" dedi.

RTÜK, yayın yapan kuruluşlardaki programlara 'uzman' olarak katılan ve gündeme ilişkin yorumlar yapan kişiler konusunda uyarılarda bulundu. Konukların, katıldıkları programlarda her alanda uzmanmış gibi yorumlar yaptıklarının tespit edildiği belirtilen açıklamada, "Maalesef ki uzman olduklarını iddia ettikleri alanlarında yeterli derecede bilgi sahibi olmayan bu kişilerden bir kısmının yaptıkları değerlendirmelerin kamuoyunu bilinçlendirmekten ziyade toplumu yanlış yönlendirdiği de görülmektedir" denildi.

Açıklamada, konuya ilişkin RTÜK'e çok sayıda şikayet geldiği belirtilirken, yayıncı kuruluşlara konuk olarak görüşlerine başvurulacak uzmanların seçiminde 'azami hassasiyet' gösterilmesi gerektiği vurgulandı.

RTÜK'ten yapılan açıklama şöyle:

"Toplum yanlış yönlendiriliyor"

"Bilindiği üzere televizyonlarda birbirinden farklı birçok konuda programlar yayınlanmaktadır. Bu programlara alanlarında uzman olduğu belirtilen kişiler konuk olarak katılmaktadır. Bu kişilerin bir kısmının gün içerisinde içerik olarak birbiriyle alakası bulunmayan programlara katılarak sanki her alanın uzmanı imiş gibi her programda hukukçu, terör uzmanı, siyaset bilimci, sağlık bilimci, deprem bilimci vb. farklı unvanlar kullanmak suretiyle gündemde hangi konular varsa onun üzerine yorum yaptıkları görülmektedir. Maalesef ki uzman olduklarını iddia ettikleri alanlarında yeterli derecede bilgi sahibi olmayan bu kişilerden bir kısmının yaptıkları değerlendirmelerin kamuoyunu bilinçlendirmekten ziyade toplumu yanlış yönlendirdiği de görülmektedir. Programlarda yaşanan bu tarz sorunlarla ilgili olarak izleyiciler başta olmak üzere, çeşitli kamu kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları tarafından Üst Kurulumuza çok sayıda şikayet başvurusu yapılmaktadır. Programlara katılan konukların kendi popülerliklerini artırmak amacıyla bilinçli olarak spekülatif söylemlerde bulundukları da görülmektedir.

"Toplumda infial oluşturuyor"

Bu kişilerin bilinçli ya da bilinçsiz olarak maksadını aşan söylemler kullandıkları da tespit edilmiştir. Amacından uzak yorumlara yer verilen bu tür yayınlarla kamusal sorumluluktan uzaklaşıldığı; söz konusu konukların yaptıkları yorumların toplumu yanlış bir şekilde bilinçlendirdiği; bu durumda kamuoyunu bilinçlendirmek amacıyla yapılan yayınların da amacından saptığı görülmektedir. Bu durum yanlış anlaşılmalara ve toplumda infial oluşmasına sebebiyet vermektedir.

Yayınlar vasıtasıyla kamuoyunun yanlış yönlendirilmesi halinde, söz konusu yayınlar nedeniyle medya hizmet sağlayıcılara müeyyide uygulanması durumu da söz konusu olabilmektedir. Açıklanan sebeplerle yayıncı kuruluşların muhtemel mağduriyetlerinin önüne geçilebilmesi için konuk olarak görüşlerine başvurulacak uzmanların seçiminde azami hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir."