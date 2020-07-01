RTÜK’ten MUBİ’ye lisans alması için 72 saat süre

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) internet üzerinden yayın yapma lisansı olmadığı gerekçesiyle Cine5, Sinop Yıldız TV, Aras Tv, Kanal 58 ve MUBİ’ye lisans almaları için 72 saat süre verdi. Yayıncıların lisans almamaları halinde erişime engelleneceklerini duyurdu.

RTÜK’ün internet sitesinden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmeliğin "İnternet ortamından yayın lisansı almadan yapılan yayın hizmetleri" başlıklı 10 uncu maddesi kapsamında;

“İnternet ortamından yürütülen yayıncılık faaliyetine ilişkin olarak yayın lisansı başvurusunda bulunabileceği, başvuru talebini içeren dilekçesi ve eki taahhütname ile birlikte üç aya tekabül eden yayın lisans ücretini peşin olarak ödemesi halinde üç ay süresince yayınlarına devam edebileceği,

“Belirtilen süre içerisinde internet ortamından yayın lisansı verilmesi işlemlerinin tamamlanmaması ve bu süre için de hesaplanacak yayın lisansı ücretini peşin olarak ödemesi halinde ilave üç ay daha yayın hizmetlerini sunabileceği,