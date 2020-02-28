RTÜK'ten İdlib uyarısı: Milli meselelerde sorumlu yayıncılık yapılması konusunu önemle hatırlatıyoruz

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, İdlib'den gelen şehit haberlerinin ardından konuyla ilgili yapılan haberlere ilişkin uyarılarda bulundu.

Durumun 'milli bir mesele' olduğuna vurgu yapan RTÜK Başkanı Şahin, Twitter hesabından şunları yazdı:

"Başta sosyal medyada olmak üzere bazı yayınlarda Suriye'den gelen resmi olmayan ön haberlere dayandırılarak verilen şehit haberleri konusunda durumun 'milli bir mesele' olduğunu hatırlatarak meslektaşlarımızın dikkatini çekiyoruz.

Medya kuruluşlarının resmi açıklamalar dışındaki bilgileri gerçekmiş gibi sunmaması ve milli meselelerde sorumlu yayıncılık yapması konusunu önemle hatırlatıyoruz. Kanunun verdiği yetkiyle yayınlar yakından takip edilmektedir. Aldatma ve kandırma taktiklerine karşı duyarlı davranılması gerektiğini tekrar ve ısrarla hatırlatıyoruz."