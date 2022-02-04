RTÜK'ten Halk TV ve Tele 1'e para cezası

Halk TV'nin 'İki Yorum' programında Kürtçe şarkı söyleyen gençlerin polis tarafından engellenmesini Levent Gültekin'in eleştirdiği bölüme idari para cezası verildi.

TELE1'e ise, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın okul öncesi eğitim programlarının eleştirilmesi yüzünden idari para cezası verildi.

"Bu, polislik değil, çeteciliktir"

Halk TV’nin ”İki Yorum” programında Levent Gültekin’in emniyet teşkilatı hakkında sarf ettiği sözler değerlendirildi. Yayında bir polis memuruyla ilgili olarak, “Haddini bilmez, şu tipe bak, eşkıya. Bu, polislik değil, çeteciliktir” şeklinde konuşulmasının 6112 sayılı Kanun'da yer alan "Yayın Hizmetleri, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez" hükmünü ihlal ettiği değerlendirilerek, Halk TV’ye idari para cezası yaptırımı uygulandı.

“Türkiye'nin askerlerini diri diri yakanları bile gizlediler"

RTÜK, Tele 1’de yayınlanan “18 Dakika” programındaki İslami terörle ilgili söylemleri de inceledi. Merdan Yanardağ’ın “Türkiye'nin askerlerini diri diri yakanları, diri diri yakanları bile gizlediler. Aman bir İslamcı terör örgütünün adı geçmesin ya Müslümanlar da terör örgütleri kuruyorlar ve terör örgütlerinde Türk askerlerini öldürüyorlar terör örgütleri üzerinden diye, kimse bunu anlamasın diye, İslamcı terörü bakın, İslamcı terörü, İslamcı terörü, İslamcı terörü yıllarca gizlediler" şeklindeki ifadeleri ile Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi okul öncesi eğitim programlarının “beyin yıkama faaliyeti” olarak adlandırılmasını eleştiri sınırlarını aşmak olarak değerlendiren Üst Kurul, yasada geçen “Yayın hizmetleri kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez" hükmünü ihlal eden Tele 1’e idari para cezası verdi.