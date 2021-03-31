RTÜK'ten Halk TV ve TELE 1'e 'dini hassasiyet' cezaları

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Halk TV ve TELE 1'i yayınlarını 'dini hassasiyetlere aykırı' olarak değerlendirerek para cezası verdi.

Halk TV'de Ayşenur Arslan ve ekonomist Emin Çapa’nın Medya Mahallesi programında, "dini hassasiyetlerle alay edildiği" ileri sürüldü. Yayında, Koronavirüs'e yakalanan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Amerikan Hastanesi'nde yattığı ileri sürülerek “Rabbim Amerikan Hastanesi demiştir... Rabbimiz Şehir Hastaneleri, devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri demez. İktidara yakın olanlara Rabbimiz hep böyle yerleri Cleveland, Amerikan Hastanesi gibi yerleri söylerler” ifadeleri kullanılmıştı.

RTÜK, "yayında kullanılan Allah’ı hafife alır nitelikteki müstehzi ifadelerin 6112 sayılı 8. Maddesinin 1. Fıkrasının (f) bendini ihlal ettiği gerekçesiyle" Halk TV’ye idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Birgün'de yer alan habere göre, Üst Kurul, “Özlem Gürses ile Kayda Geçsin” programında yorumcu Murat Ağırel'in 'Parsel Parsel' isimli kitapla ilgili konuşurken Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’le ilgili ortaya attığı iddiaları masaya yatırdı. Programın, FETÖ'nün siyasi ayağı olmak, destekleyicisi olmak, belediyede çeşitli yolsuzluklar yapıldığına dair yargıyı ilgilendiren son derece ciddi iddiaların dile getirilmesine aracılık ettiğini tespit eden RTÜK, hukuki olarak hükme bağlanmayan çeşitli suç isnatlarında bulunularak yargının görev alanına dair hüküm veren iddiaları yayın ilkesi ihlali olarak değerlendirdi.

RTÜK, Kanun’da yer alan “Yayın hizmetleri..... İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez,” hükmü gereği yayıncı kuruluşa idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Necmettin Erbakan cezası

HALK TV’nin “İki Yorum” programında Levent Gültekin’in eski Başbakan Necmettin Erbakan hakkında sarf ettiği sözler de müeyyide konusu oldu.

Erbakan’ı laiklik karşıtı olmakla suçlayan Levent Gültekin’in 'eleştiri sınırlarını aştığı' kanaatine varan Üst Kurul, yayıncı Halk TV’ye idari para cezası müeyyidesi uyguladı.

"İslami terör" ifadesine ceza

TELE 1’de yayınlanan “18 Dakika” programında Emre Kongar’ın kullandığı “İslami terör” ifadesiyle İslam dinini dünyada birçok ölüme, şiddete, yıkıma sebep olan terörle ilişkilendirilmesini, toplumun dini hassasiyetlerine aykırı olarak gören Üst Kurul, Yasadaki “yayın hizmetleri.... Toplumun millî ve manevî değerlerine, ...aykırı olamaz.” ilkesinin ihlal edildiğine hükmetti. RTÜK, yayıncı kuruluşa idari para cezası verdi.