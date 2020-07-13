RTÜK'ten emojili 'Hakan: Muhafız' göndermesi

Netflix’in ilk Türk yapımı dizisi "Hakan: Muhafız"ın dördüncü sezonunda yer alan iki kadının öpüştüğü sahne üzerine atılan tweet'e cevap veren RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, “izledik ?” yanıtını vererek sansür imasında bulundu.

Oyuncu kadrosunda Çağatay Ulusoy, Hazar Ergüçlü, Okan Yalabık, Burçin Terzioğlu ve Funda Eryiğit’in yer aldığı Netflix‘in Türkiye yapımı ilk orijinal dizisi “Hakan: Muhafız”, dördüncü sezonuyla 9 Temmuz’da izleyiciyle buluştu. Dizinin yeni sezonunun ikinci bölümünde yer alan iki kadının öpüşme sahnesi üzerine Twitter’da, “Hakan: Muhafız 4. sezonda gay öpüşme var. RTÜK bile kontrol amaçlı Hakan: Muhafız’ı izlememiş” şeklinde bir mesaj paylaşıldı.

Bu tweet’e yanıt veren Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu ise, “izledik ?” yanıtını verdi.

RTÜK’ün erişime açılan içeriği yayınlandıktan sonra denetleme yetkisi bulunuyor. 1 Ağustos 2019 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan “ Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamında Sunumu Hakkında Yönetmelik” kapsamında dijital platformlarda yayınlanan içerikler de RTÜK denetimi kapsamına girmişti.

Katıldığı canlı yayında sosyal medya düzenlemesi üzerine konuşan AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, “Aşk 101” dizisinin senaryosunun ilk halinde “Osman” karakterinin eşcinsel olduğunu söylemiş, daha sonra Netflix ve RTÜK arasında yapılan görüşmeler sonucunda senaryonun değiştirildiğini doğrulamıştı.