"RTÜK, şehit cenazelerinde duygusal anların ekrana getirilmemesini istedi"

Terör saldırıları sonrasında jet hızıyla yayın yasağı kararı veren RTÜK'ün ilginç bir talepte daha bulunarak, FOX TV’de Fatih Portakal’ın sunduğu ana haberdeki şehit cenaze törenini gündeme getirerek, bu tür cenaze törenlerinin ve törenlerde yaşanan duygusal anların ekrana getirilmemesini istediği öne sürüldü. Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, bunun ‘terör propagandası’ olduğunu savunan RTÜK, FOX TV’ye bu nedenle ceza verilmesini isteyen rapor hazırladı. Ancak talep, oy çokluğuyla reddedildi. 4 AKP’li üye “FOX’a ceza verilsin” dedi.

Fatih Portakal’ın sunduğu “Fatih Portakal ile FOX Ana Haber”in 4 Ocak 2016 tarihli bülteninde terör saldırılarında şehit olan güvenlik güçlerinin cenaze törenlerine yer verildi. RTÜK, bültende geçen, “Bugün 3 şehit var. İkisi asker, biri de polis. İşte şehitler Diyarbakır’dan memleketlerine uğurlandılar sevgili izleyenler. Uğurlanırken bir de kulaklara masum, cılız bir ses takıldı. Bir bebek sesi. Baba, baba diyen bir ses” cümlesinde ihlal aradı.

Bebeğin bu sözlerinin devamında cenaze töreninde yaşanan diğer duygusal diyaloglara da değinen RTÜK, özellikle elinde gofret olan bebeğin görüntülerinin tekrar tekrar verildiğini, “askerlerin, şehidin cenazesini taşıdığı” görüntülere de sıkça yer verildiğini vurguladı.

Bu tespitleri yapan RTÜK, İngiltere eski Başbakanı Margaret Thatcher’in “medya terörün oksijenidir” sözünü anımsatarak, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Tokat Reşadiye saldırısı sonrasında RTÜK uzmanları tarafından bu sladırı sonrası cenaze törenlerinde yaşananlar, ağlayan anneler, babalar, bayılan şehit yakınlarının, yetim kalan çocuklarının, öfkeli ve tepkili kalabalıkların ve şehit ailelerinin evlatlarının tabutlarına sarılarak feryat etmelerine yönelik görüntülerin tekrarlanarak verilmesi üzerine yapılan çalışmalarda, bu görüntülerin verilmemesi gerektiği, bu görüntülerin teröre hizmet ettiği özellikle vurgulanmış ve bu hususlar medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara bildirilmiş olmasına rağmen gerekli hassasiyetlerin hala gösterilmediği, yaşanan örnekte açıkça ortaya konulmaktadır.”

RTÜK, sadece kanal yöneticilerini değil, muhabirleri de bu konuda ‘dikkatli olun’ diye uyardı.