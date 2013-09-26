RTÜK Şam'daki saldırıyı 'buzlamadan' veren kanallara ceza yağdırdı

Suriye'de geçen ay gerçekleştirilen ve dünyayı savaşın eşiğine getiren kimyasal silah saldırısındaki dehşete düşüren görüntüleri buzlamadan gösteren televizyonlara RTÜK'ten ceza yağdı.

Radyo Televizyon Üst Kurulu; TRT -1, TRT Haber , Beyaz TV, Ülke TV, Show TV, Show Türk, Hilal TV, Koza TV, Samanyolu Haber, Samanyolu TV, Kanal 7 ve Fox TV ’ye 6112 sayılı RTÜK Yasası'nın 8'inci Maddesi, 1'inci Bendi, Ç fıkrası gereğince ‘insanlık onuru’na saygı göstermedikleri gerekçesiyle ağustos ayı gelirlerinin yüzde 1'i oranında para cezasına çarptırıldı.

Buzlama yapanlar ceza almadı

Hürriyet 'ten Muammer Elveren'in haberine göre, karar konuyla ilgili uzman raporunun aralarında 5 AK Partili üyenin bulunduğu RTÜK’te oy birliği ile alındı. RTÜK’teki muhalefet üyeleri konuyu gündeme getirince, cezaya muhalefet dışındaki üyelerin kerhen de olsa destek verdikleri öğrenildi. Uzman raporunda bunların dışında haberi veren ve aralarında Kanal D, CNN Türk, ATV, STAR gibi televizyonların bulunduğu 24 kanalın, kurallara uyup buzlama yaptıkları için RTÜK’ten ceza almadıkları öğrenildi.

Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun 6112 sayılı Kanunun 8'inci Maddesi, 1'inci Bendi, Ç fıkrasında şu ifadeler yer alıyor: “Medya hizmet sağlayıcılar, yayın hizmetlerini kamusal sorumluluk anlayışıyla bu fıkrada yer alan ilkelere uygun olarak sunarlar. Yayın hizmetleri; insan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez."