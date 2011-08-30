RTÜK reklama saatte 12 dakika izin verdi!

T24 - Çocukların reklam ve programlarda yer almalarından, reklam sürelerine kadar pek çok konuda yeni yayın standartlarını belirleyen RTÜK yönetmeliği bayramdan sonra yürürlüğe giriyor.



Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, 3 Mart 2011'de 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un yürürlüğe girmesinin ardından, yeni yayın standartlarını belirlemeye yönelik yönetmelik çalışmasını tamamladı.Yeni yayın standartlarını içeren yönetmeliğin Ramazan Bayramı'ndan sonra yürürlüğe girmesi bekleniyor. RTÜK'ün yönetmelik çalışmaları ilk olarak, çocuklara yönelik ürünlerin reklamlarında çocukların rol almamasına ilişkin düzenlemeyle gündeme geldi. Hazırlanan yönetmelik taslağının görüşe açılmasıyla birlikte, yayıncılık ve reklam sektöründen Üst Kurul'a pek çok görüş ulaştı. Görüşleri değerlendiren Üst Kurul, çocuklara yönelik ürünlerin reklamlarında çocukların rol almamasına ilişkin düzenlemeyi yönetmelik taslağından çıkardı. Bunun yerine BM Çocuk Hakları Sözleşmesi esas alınarak yayınlarda çocukların istismar edilemeyeceği hükmü getirildi. RTÜK'ün, çocukların hangi koşullarda çalıştırılabileceğini düzenleyen yönetmelikte yayıncılık sektörüne ilişkin bir hüküm olmaması nedeniyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile temas kurması bekleniyor.





Bir saate 6 reklam



Reklam yayınlarıyla ilgili düzenlemelere göre de 1 saatlik yayın içerisinde reklamların toplam süresi 12 dakikadan fazla olmayacak. Bir saatlik yayın süresi içerisinde en fazla 6 kez reklama çıkabilecekler. Sponsorlar programın başında ve sonunda 5'er saniye süreyle görünüp, programı kimin sunduğu bilgisini sesli olarak verebilecek. Bu sırada ekranda bir de ürün reklamı yapılmasına müsaade edilmeyecek. Reklam kuşağına geçişlerde tam ekran "reklam kapağı'' kullanılarak, program hizmetinin reklamlardan tamamen ayırt edilmesi sağlanacak. İlk kez yeni yasayla yayıncılık mevzuatına giren ürün yerleştirme uygulamalarında dijital yerleştirmeye izin verilecek. Böylece ürün yerleştirmelerde de reklam verenin asıl muhatabının yapımcı ya da oyuncu değil, doğrudan doğruya yayın kuruluşu olması sağlanacak.





