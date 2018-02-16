RTÜK, Öğretmenim Canım Benim'e inceleme başlattı

TRT Çocuk kanalında yayımlanan ‘Öğretmenim Canım Benim’ adlı programa RTÜK tarafından inceleme başlatıldı. Anadolu Eğitim Sendikası (AES), öğretmeni karikatürize ettiği ve çocuklardaki öğretmen algısını kötü etkilediği gerekçesiyle yaptığı şikâyet üzerine başlatılan incelemeye ilişkin olarak açıkamada bulundu. “Vergilerimizle yayında olan TRT Çocuk Kanalında yayında olan ‘Öğretmenim Canım Benim’ programı hakkında inceleme başlatılmıştır" denen açıklamada, “Buradan bir kez daha vurgulamak isteriz ki; öğretme ciddi bir uğraşıdır, öğretmenlik saygın bir meslektir. Sevdirelim, eğlendirelim gibi masum parantezlerle bizleri maymuna çeviren yapımlara katlanmayacağız" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Tüm üyelerimizi de aynı program için www.rtuk.gov.tr adresinden 'izleyici-dinleyici/yayın denetimi' bölümünden başvuru yapmaya davet ediyoruz” dendi.

Açıklamanın devamında ise, “Buradan bir kez daha vurgulamak isteriz ki; öğretme ciddi bir uğraşıdır, öğretmenlik saygın bir meslektir. Sevdirelim, eğlendirelim gibi masum parantezlerle bizleri maymuna çeviren yapımlara katlanmayacağız. RTÜK’ün başlattığı inceleme sonunda gereken yaptırımlar ve düzenlemeler yerine getirilmez ise mücadelemizi yasal zeminde sürdüreceğiz” ifadesi kullanıldı.