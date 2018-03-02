RTÜK, o şikâyetleri incelemeye almamıştı; işte Akit TV'nin tepki çeken yayınları

Akit TV'de yayımlanan "Gün Başlıyor" programında sunucu Ahmet Keser'in tepki çeken, “Sivil öldürecek olsak Cihangir'den, Nişantaşı'dan, Etiler'den, Meclis'ten başlarız" sözleri sonrasında şimdiye kadar Akit TV hakkında yapılan şikâyetler gündeme geldi.

Akit TV, AKP’lileri de kızdırınca Radyo Televizyon Üst Kurulu, yayın ilkelerini hatırlayıp kurula ceza kesti. Akit TV’de yayımlanan “Gün Başlıyor” programının sunucusu Ahmet Keser’in Afrin harekâtı ile ilgili yayın sırasında “Sivil öldürecek olsak; Cihangir, Nişantaşı, Etiler, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden başlarız. Bir sürü hain var” demiş; AKP Sözcüsü Mahir Ünal’ın kanal, sunucu ve yayın ile ilgili “Provokasyondur, sabotajdır. Bunu söyleme hakkını size kim veriyor, siz kimsiniz. Neyi temsilen böyle bir ifadeyi kullanıyorsunuz. Başlatılan bir soruşturma var. RTÜK de harekete geçecektir” sözlerini sarf etmişti.

TIKALYIN - AKP: Akit TV sunucusunun sözleri provokasyon, sabotaj!

RTÜK kanala reklam gelirlerinin yüzde 3’ü oranında para cezası ve 3 program durdurma cezası kesmişti.

TIKALYIN - Akit TV sunucusu hakkında iddianame hazırlandı; işte istenen ceza

6 şikâyeti es geçti

Akit TV’de yayımlanan 4’ü söz konusu “Gün Başlıyor” programı olmak üzere 6 programdaki Cumhuriyet gazetesi ve CHP için kullanılan ifadeler uzmanlar tarafından denetlenmediği ve üst kurul gündemnine getirilmediği belirtildi.

İşte şikâyete konu olan 6 ifade:

* Cumhuriyet gazetesine: “Karşı tarafta yer alıyorsan hainsin, kellenin gitmesi lazım. Savaşta sizin gibileri katletmek mubah.”

* CHP’ye: “Ahlak yoksunu ayyaş topluluk.”

* CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na: “Bu devlete düşman bir oluşum. Bu Dersim partisi haline geldi.”

* CHP’li Eren Erdem’e: “Acem uşağı ajan. Bölücü hırt.”

* CHP’li Mahmut Tanal’a: “80 yıl öttünüz, 80 yıl havladınız. K.. farklı, başı farklı, ne idüğü belirsiz.”

* CHP Mahmut Tanal ve Aytuğ Atıcı’ya: “Sirk şebeği Mahmut Tanal. Kilise firarisi, at hırsızı Aytuğ Atıcı.”