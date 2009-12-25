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RTÜK 'Nip/Tuck'a el attı

RTÜK; 'Nip/Tuck' dizisi için "Çiftler birbirleriyle çıplak halde sevişirken ekrana getirilmektedir" uyarısında bulundu.

25 Aralık 2009 02:00

T24 - RTÜK; 'Nip/Tuck' dizisi için "Çiftler birbirleriyle çıplak halde sevişirken ekrana getirilmektedir" uyarısında bulundu. Kuruma göre 'Gossip Girl'de de senaryo çarpıtılarak, ilişkiler abartılıyor!



RTÜK; CNBC-e ve E2 kanallarına uyarı yağdırdı! Eğer uyarılar dikkate alınmazsa 'Nip/Tuck' ve 'Gossip Girl' dizilerine bir ile 12 bölüm yayın yasağı getirilecek. RTÜK'ün raporunda "Nip/Tuck'ta cinsel ilişki sahnelerinde çiftler çıplak bir halde sevişirken ekrana getirilmektedir" uyarısı yer alıyor. Ayrıca ameliyat sahnelerinin yakın çekimde verildiği uyarısında bulunuluyor.


Abartılı


'Gossip Girl' için yazılan uyarı raporu da şöyle: "8 Eylül 2009 tarihinde saat 20.00'de yayınlanan dizide gençlerin sevişme, öpüşme sahneleri senaryonun gerektirmediği kadar abartılı bir şekilde verilmektedir. Ayrıca gençlerin yaşadıkları yasak aşklar ve bu aşklarıyla olan abartılı sevişme sahneleri de açıkça ekrana yansıtılmaktadır.

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