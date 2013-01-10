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RTÜK Deluna'nın klibine ’cinsel ilişkiyi çağrıştırıcı nitelikte' diyerek ceza verdi

RTÜK ABD'li şarkıcı Kat Deluna'nın klibine 'cinsel içerikli' olduğu gerekçesiyle ceza verdi

10 Ocak 2013 12:58

RTÜK, sanatçı Kat Deluna’nın "Wanna See U Dance’’ adlı müzik klibine, ‘’Cinsel ilişkiyi çağrıştırıyor’’ diyerek ceza verdi.

RTÜK, Dominik asıllı ünlü ABD’li sanatçı Kat Deluna’nın "Wanna See U Dance’’ adlı müzik klibini, ‘’Cinsel ilişkiyi çağrıştırıcı nitelikte’’ buldu. Klibi yayınlayan, HİTS-NR-1 adlı TV kanalına 11 bin lira ceza verdi.

RTÜK toplantısında, 2 Kasım 2012 günü yayınlanan müzik klibi görüşüldü. İzleme Dairesinin bu konudaki raporunda, ‘’ Ormanlık bir alanda geçen kipte, şarkıcı ve erkek dansçılar, erotik danslar yapmaktadır. Dansın bazı bölümlerinde cinsel ilişkiyi çağrıştıran figürler sergilenmektedir’’ denildi.

Bu tür görüntülerin, çocuklar üzerinde olumsuz etki yaratıp, ‘’Müstehcenliğin kabul edilebilirlik sınırının genişlemesine neden olacağı’’ öne sürüldü.

RTÜK üyeleri de klibin, ‘’Çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlakî gelişimine zarar verebilecek nitelikte’’ olduğuna karar verdi ve HITS NR-1 kanalına 11 bin 26 lira para cezası uygulanmasını benimsedi.

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