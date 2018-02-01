RTÜK, Kuran'ı referans gösterdi, 7 Kocalı Hürmüz'ün sözlerine tepki gösterdi; TV8'e ceza kesilebilir

RTÜK, ‘Yetenek Sizsiniz’ programında söylenen “7 Kocalı Hürmüz” şarkısında geçen “Allah Baba” ifadesiyle ilgili olarak rapor yazdı. Raporda "Kuranı Kerim’de, Allah’ın cinsiyet, doğurma ve doğurulma gibi insana atfedilen özelliklerden münezzeh olduğu açıkça belirtilmektedir" denildi. TV 8’e 1 milyon TL’nin üzerinde ceza kesilmesi gündemde.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, RTÜK, 7 yaşındaki kız çocukların şortlu dans gösterisi nedeniyle cezalandırdığı TV8’e bu kez de “Allah Baba” şarkısı nedeniyle ceza kesti. “Yetenek Sizsiniz” programında sahne alan dans grubunun gösterisi sırasında çalan ve “Gökten yağmur gibi herif yağacak, kızlar şükredin Allah Baba’ya” ifadelerini içeren ve 7 Kocalı Hürmüz eserinde de yer alan şarkının “Toplumun milli ve manevi değerlerine aykırı olduğuna” karar verildi. Oyçokluğu ile alınan kararda, Allah’a “baba” atfında bulunulmasının; Kuran’da değil Yahudilik ve Hıristiyanlıkta yer aldığı belirtildi. Diğer dinlerden etkileşimle zikredilmesi ve Müslümanlar açısından kutsal olan bir durumun hafife alınmasının yayın ihlali olduğu değerlendirildi.

Daha önce 7 yaşındaki kız çocukların şortlu dans gösterisini cezalandıran RTÜK, “Yetenek Sizsiniz” programı nedeniyle yine TV8’i cezalandırdı. Programın 27 Aralık 2017 tarihli bölümündeki, “Ottoman Tiyatral Dans Grubu” sahneye çıktı ve Türk sineması ve Türk tiyatrosunun önemli yazarı Sadık Şendil’in kaleme aldığı “7 Kocalı Hürmüz” eserinde de yer alan “El Hubb” şarkısı eşliğinde performans sergiledi.

Söz konusu gösteri, raporda, “Bir sahne dolusu kadın dansçı, şiddetli bir biçimde erkek arzulayan, yatsıdan sonra yağmur duasına çıkar gibi dama çıkıp, bu istekleri için Allah’a dua edip yalvaran, duaların kabul edilmesi neticesinde de ‘Allah Baba’ya şükreden kadınları teatral bir biçimde canlandırmışlardır. Bu içerikte Allah; erkeksizlikten hayati düzeyde etkilenmiş kız evlatların bu yoksunluğunu erkek bolluğu ile giderecek erkek bir tanrıya, lütufkâr ve hoşgörülü bir babaya benzetilmektedir” ifadeleri ile değerlendirildi.

‘Tevhid’e aykırı’

Raporun sonunda, “Çoğunluğun Müslüman olduğu ülkemizde, Kuranı Kerim’deki temel inanç esası olan Tevhid’e aykırı olan, ‘Allah baba’ tabirinin milyonların izlediği bir yarışma programında, diğer dinlerden etkileşimle zikredilmesi ve Müslümanlar açısından kutsal olan bir durumun eğlenceye vesile yapılarak hafife alınması suretiyle ihlal oluştuğu değerlendirilmiştir” denildi. TV8’in, “Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırılık” gerekçesiyle, cezalandırılmasına oy çokluğu ile karar verildi. Karar üzerine TV8’e 1 milyon TL’nin üzerinde ceza kesileceği öğrenildi.

‘Küfür ve şirktir’

“7 Kocalı Hürmüz” eserindeki şarkının çalındığı program ile ilgili geniş dini değerlendirmelerin yapıldığı RTÜk raporunda, “Kuranı Kerim’de, Allah’ın cinsiyet, doğurma ve doğurulma gibi insana ve diğer varlıklara atfedilen özelliklerden münezzeh olduğu açıkça ve mutlak bir biçimde belirtilmektedir. Allah’a ‘baba’ atfında bulunulması, Yahudilik ve Hıristiyanlık’ta bulunan; ancak Kuran’da küfür ve şirk olarak eleştirilen bir durumdur” ifadeleri kullanıldı.