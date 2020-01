RTÜK, izinsiz yayın yapan 150 kanalı kapatıyor

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, kanun ve yönetmeliğine göre 150 platform ile işletmecinin izinsiz yayın yaptığını tespit etti. Kanal yöneticileri ile sahipleri hakkında hapis ve para cezası uygulanması için hukuki işlem başlatıldı.

RTÜK, kendilerine bildirimde bulunmadığı mevzuata aykırı izinsiz olarak paket yayın yapan platform ve işletmecileri masaya yatırdı. Yaklaşık 150 televizyon yayınının izinsiz yapıldığı belirlendi.

Bu kapsamda hazırlanan inceleme raporundaki tespitler şöyle:

- Üst Kurul’dan lisanslı medya hizmet sağlayıcı kuruluşların aynı logo ile birden fazla farklı teknik parametrelerle (örneğin: 5 adet 365 TV) zaman zaman aynı, zaman zaman da farklı içerikte Kanuna ve Uydu Yayın Yönetmeliğine aykırı ve izinsiz olarak iletiminin yapıldığı,

- Üst Kuruldan lisanslı medya hizmet sağlayıcı kuruluşların yayınlarından (örneğin: Farklı TV) izinsiz (lisansı olmayan) (örneğin: Toprak TV) yayınların yapıldığı,

- Üst Kuruldan lisanslı (örneğin: “Hayat Görsel Yayıncılık A.Ş.” ünvanlı ve “KANAL 7”logolu) televizyon kanalında yayınlanan bazı programların izinsiz olarak “BAŞAK VİZYON” paketinde iletilen YURDUM TV adlı televizyon kanalından yayınlandığı,

- Müstehcen içerikler ve görüntüler üzerinde bant Reklamlarla cinsel ürünlerin pazarlandığı,

- Bitkisel ve sağlığa zararlı olduğu bakanlıklarca bildirilen ve ilaç sınıfına giren ürünlerin tüketiciyi yanıltıcı şekilde pazarlandığı ve satıldığı,

- Telif hakkı ödenmeksizin vizyona yeni giren filmlerin yayınlandığı,

- Kemal Sunal ve benzeri izleyici tarafından rağbet gören film ve programların izinsiz yayınlandığı,

- Bazı ulusal kanallarda yayınlanan ve izleyiciler tarafından tercih edilen dizilerin izinsiz olarak yayınlandığı,

- Korsan olarak yayınlanan film ve dizilerin görüntüleri üzerine alt bant ya da değişik tekniklerle reklam ilave edildiği ve bu şekilde pazarlama faaliyeti yapıldığı,

- Gün içinde ve sürekli olarak RTÜK yayın ilkelerine ve sürelerine aykırı tele alışveriş yayını yapıldığı,

- Kanuna ve yönetmeliklere aykırı olarak yayın yapan bu kişilerin haksız kazanç elde ettiği, dolayısıyla haksız rekabet oluşturdukları, işini hukuka uygun yapanların reklam gelirlerinin düşmesine ve dolayısıyla zarar etmesine neden oldukları, Üst Kurul tarafından belirlenmiştir.”

RTÜK Üst Kurulu’nun aldığı ceza kararları özetle şöyle:

- “BAŞAK VİZYON” paketinin iletimi durdurulurken, yönetici ve sahiplerinin 2 yıla kadar hapis cezası ile para cezası alması için hukuki işlem başlatılacak.

- 365 TV, Farklı TV, Kaçkar Karadeniz ve Toprak TV logolu Medya Hizmet Sağlayıcılar ve yayınları iletenler hakkında 2 yıla kadar hapis cezası ve para cezası verilmesi için hukuki işlem başlatılacak.

- “DİGİSAT” paketindeki yayınların iletiminin “Digisat Dijital Platform Uydu Alt Yapı İşl. A.Ş.” ünvanlı kuruluş tarafından durdurulması ve yapılan tebliğe rağmen bu yayınların iletimine devam edildiğinin tespit edilmesi halinde yayın iletim yetkisinin iptal edileceği anılan kuruluşa bildirilecek.

- “GÜÇ DİJİTAL” paketindeki yayınların iletiminin “Güç Dijital Platform Uydu Altyapı İşletmeciliği A.Ş.” ünvanlı kuruluş tarafından durdurulması ve yapılan tebliğe rağmen bu yayınların iletimine devam edildiğinin tespit edilmesi halinde yayın iletim yetkisinin iptal edileceği anılan kuruluşa bildirilecek.

- “GOGETSALE” paketindeki tüm yayınların iletiminin Türksat A.Ş. tarafından durdurulacak.

- Üst Kuruldan veya yabancı bir ülkeden alınmış yayın lisanslı olmayan BEST FİLM TV, BEST TV, CTV, ÇAY TV, DİYALOG TV, KAPODOKYA TV, MELODİ TV, SHOPPİNG TV, star SHOPPİNG, STAR sinema, SÜPER TV, YILDIZ TV logolu kuruluşlarının yayınlarının iletimi Türksat A.Ş. tarafından durdurulacak. Yöneticileri ve sahipleri hakkında 2 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar para cezası almaları için hukuki işlem başlatılacak.

- “Doğan Uydu Haberleşme Hizmetleri ve Telekomünikasyon Tic. A. Ş.” Ünvanlı uydu altyapı işletmecisi kuruluşca “DOĞAN UYDU” ve “GOGETSALE” paketi üzerinden iletilen A CİNEMA TV, ANİMAL BOX, ARABESK MELODİ, ATLAS TV, CAN TV, CİNEMAX TV, CİVAN TV, CLUB MAX, EZO TV, FULL aksiyon, M Ankara TV, MASTİKA TV, TARZ Moda TV, THE BOX TV, THE WEST TV, TOSUN TV, YEŞİLVADİ TV logolu kuruluşlarının yayınlarının iletimi Türksat A.Ş. tarafından durdurulacak.