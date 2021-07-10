RTÜK ile 2 bakanlığın düzenlediği 1 günlük çalıştayın maliyeti 350 bin TL

Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliğinde, 29 Haziran’da İstanbul’da bir süren ‘Medya ve Aile Değerleri Çalıştayı’nın maliyetinin 350 bin TL olduğu belirtildi.

BirGün gazetesinde Mustafa Bildircin’nin haberine göre, RTÜK, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğiyle 29 Haziran’da gerçekleştirilen, “Medya ve Aile Değerleri Çalıştayı” ihalesi, 15 Haziran’da düzenlendi. Pazarlık yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen ihaleye üç şirket teklif verdi. İhaleyi karara bağlayan RTÜK İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, 25 Haziran’da Netvizyon Mediapark isimli şirketle sözleşme imzaladı.

Merkezi Sicil Kayıt Sistemi’nde yer alan bilgilere göre, ihaleyi kazanan şirket, 2020 yılında AKP Ankara İl Başkan Yardımcılığı yapan Cemalettin Kömürcü’ye ait. Kömürcü, ismini daha önce aldığı kamu ihaleleriyle duyurmuştu.

RTÜK, İstanbul’da gerçekleştirilen ve yalnızca bir gün süren etkinlik için şirkete 350 bin TL ödedi.