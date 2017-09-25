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RTÜK, IKBY'ye yakın 3 televizyon kanalını Türksat'tan çıkardı

Rudaw, K24 ve Waar TV'nin Türksat'tan çıkarılmasına karar verildi

25 Eylül 2017 18:19

IRAK Bölgesel Kürt Yönetimi'nin (IKBY) bağımsızlık referandumu düzenlemesinin ardından olağanüstü toplanan Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), IKBY'ye yakınlığı ile bilinen Erbil merkezli yayın yapan 3 televizyon kanalının Türksat'tan çıkarılmasına karar verdi.

Olağanüstü toplanan RTÜK üyeleri, Radyo Televizyon Üst Kurulu Uluslarası İlişkiler Kurulu Başkanlığı'ndan gelen ve Irak Bölgesel Kürt Yönetimine yakanlığı ile bilinen Rudaw, K24 ve Waar televizyonları ile ilgili raporu değerlendirdi.

Raporda, Rudaw, K24, Waar televizyon kanallarının Türkiye'de yerleşik olmadğı ve üst kuruldan yayın lisansı almadığının tesipt edildiği belirtilerek, "Türkiye'ye ait uydu alt yapısı ve bağlantılarını kullanması nedeniyle 6112 sayılı radyo ve televizyonlarının kuruluşu ve yayın ihzimetleri hakkında kunununu 29'uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde; Türkiye Cumhiriyeti Devletine yönelik  yayınlar yapmakta olan söz konusu TV kanallarının içerik değerledirilmesi yapma yetkisinin üst kurulumuza ait olduğu ve bu çerçevede söz konusu TV kanallarının yayınlarının iletimine izin verilmemesi ve engellenmesi bu kararın TÜRKSAT A.Ş. şirketine bildirilmesi hususlarında karar alınmasını teminen yazımızın ve eklerinin üst kurula havalesini taktir tensiplerinize arz ederim" denildi.

RTÜK'ün şehir dışında olan CHP ve HDP üyelerinin katılmadığı toplantıda, AKP ve MHP'li 5 üye raporu değerlendirerek, söz konusu 3 televizyon kanalının Türksat'tan çıkarılmasına karar verildi. RTÜK kararının yazı ile Türksat'ta bildirilmesinden sonra söz konusu 3 kanalın Türksat uydusundan çıkarılacağı belirtildi. 

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