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RTÜK: İhlal görülmeyen başka program

Tahir Elçi'nin "PKK terör örgütü değildir" sözleriyle ilgili, CNN Türk'e ihlal kararı verilmediği iddia edilmişti

22 Ekim 2015 22:42

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan’ın moderatörlüğünde yayınlanan Tarafsız Bölge programının 14 Ekim’deki bölümünde, “PKK terör örgütü değildir” diyen Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi’nin sözleri nedeniyle CNNTürk için ihlal kararı vermediği haberleriyle ilgili açıklama yapan RTÜK, kararın aynı programın başka bir bölümü için alındığını söyledi.

Hürriyet'te yer alan habere göre RTÜK kaynakları, ‘ihlal yoktur’ kararının, 14 Ekim’de yayınlanan program için değil, 30 Eylül tarihli başka bir program için alındığını bildirdiler. RTÜK yetkilileri, önceki günkü toplantıda aynı içerikte iki ayrı programın dosyasının görüşüldüğünü, bilgilendirmenin bu programların karıştırılmasından kaynaklandığını belirterek, şunları kaydettiler: 

“Son toplantımızda, 30 Eylül 2015 tarihinde yayınlanan Ahmet Hakan’ın moderatörü olduğu Tarafsız Bölge programında Altan Tan’ın söylediği ‘Gerilla da asker de benim kardeşimdir’ sözlerini söylediği dosya ele alındı. Bu yayında herhangi bir ihlal olmadığına karar verildi. Ayrıca 10 Eylül günü yayınlanan ‘Ne Oluyor’ programı da görüşüldü. Tahir Elçi’nin telefonla katıldığı bu programda da ihlal olmadığına karar verildi. Elçi’in gözaltına alınmasına neden olan son program ile yine Elçi’nin katıldığı Şirin Payzın’ın programının karıştırılmasından kaynaklı bir yanlış bilgilendirme olmuş."

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