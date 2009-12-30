RTÜK için kader günü

T24 - RTÜK eski Başkanı Zahid Akman ve 5 üye hakkında görevi kötüye kullanmak iddiasıyla açılan ve 5 yıla kadar hapis istenen davada bugün karar bekleniyor. Bir yıl ve daha fazla hapis cezası çıkarsa üyeler koltuklarını kaybedecek.



RTÜK eski Başkanı Zahid Akman ile 5 RTÜK üyesi hakkında, görevi kötüye kullanmak iddiasıyla açılan ve 5 yıla kadar hapis istenen davada bugün karar bekleniyor. RTÜK Başkanı Davut Dursun ile 3’ü eski toplam 9 üyenin yargılandığı davada, bir yıl ve daha fazla hapis cezası çıkarsa, RTÜK üyeleri, koltuklarını kaybedecek.



Ankara 21. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasında Cumhuriyet Savcısı Halil Acıoğlu, esas hakkındaki mütalaasını açıklamış ve Zahid Akman ile diğer sanıklar hakkında ‘’Mahkeme kararlarına rağmen yoğun kasıt altında ve birden fazla görevi kötüye kullanmaktan" 1 yıl 3’er aydan, 5 yıl 3’er aya kadar hapis cezası istemişti. Mahkeme Hakimi Ali Erkılınç da 30 Aralık’ta kararın açıklanacağını bildirmişti.



RTÜK Daire Başkanı Cengiz Özdiker, görevden alınmasının ardından dava açmış mahkemeyi kazandığı halde göreve iade edilmemişti. Özdiker’in açtığı davada Başbakanlık, sanıklara yargılama izni vermemiş ancak Danıştay bu kararı kaldırmıştı. Davada RTÜK Başkanı Davut Dursun ile üyeler İlhan Yerlikaya, Zahid Akman, Abdulvahap Darendeli, Taha Yücel, Mehmet Dadak ile eski üyeler Şaban Sevinç, Arif Merdol ve Paşa Yaşar sanık bulunuyor.



Koltuklarını kaybedebilirler



RTÜK kanunu gereği üyeler süreleri dolmadan görevden alınamıyor. Ancak RTÜK üyesi olabilmek için devlet memurları kanununda belirtilen şartları taşımak ve sonradan da bu şartları kaybetmemek gerekiyor.



Devlet Mamurları kanununun 53’üncü maddesinde ‘’Kasten işlenen bir suçtan dolayı, bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum edilmemek’’ şartı bulunuyor. Aynı kanunun 93’üncü maddesi de, bir yıl ve daha fazla hapis cezası alanların memuriyetten çıkarılmasını öngörüyor. RTÜK üyeleri ‘’Kasıt altında görevi kötüye kullanma’’ suçlaması bulunuyor.

