RTÜK, HDP'nin şikâyetlerini reddetti: "İfade özgürlüğü"

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), HDP’nin televizyon kanallarında aleyhlerinde kullanılan ifadelerle ilgili şikâyetini “ifade özgürlüğü” kapsamında bularak, reddetti.

RTÜK, HDP’nin 16 farklı dilekçeyle yaptığı şikâyet başvurusunu görüştü. RTÜK kaynaklarından edinilen bilgiye göre partiyi “kaos çıkarmakla” suçlamaya varan ifadelere ceza çıkmadı. HDP’nin yaptığı şikâyetlere ilişkin beyanlar “ifade özgürlüğünün” kapmasında sayılarak, oy çokluğuyla HDP’nin ilgili kanallara yaptırımda bulunulması talebi reddedildi.

HDP’nin şikayet dosyasında yer alan bazı olaylar şöyle: