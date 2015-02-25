RTÜK gündeme aldı, Ali Ağaoğlu'nun yeni reklam filmi kaldırılabilir

Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu'nun, kendisinin oynadığı konut satışlarıyla ilgili reklamda, Cumhurbaşkanı, Başbakan, Dışişleri Bakanı ve diğer devlet yetkililerinin resmi açıklamalarındaki protokol uygulamasına benzer şekilde arka fonda Türk bayrağını kullanması, Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun gündemine taşınıyor. RTÜK Üyesi Ali Öztunç, reklamdaki bayrak uygulamasının bayrak kanununa aykırı olduğunu belirterek, konunun incelenerek üst kurul gündemine alınmasını istedi.

Öztunç, RTÜK Başkanlığı'nı önceki gün verdiği dilekçede, şu ifadeleri kullandı:

"Ağaoğlu Şirketler Grubu’nun konut sahibi olmak isteyen tüketicilere faiz desteğinde bulunma esası ile başlattığı reklam kampanyasında, Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu’nun arka fonunda Türk Bayrağı kullanılmaktadır. Türk Bayrağı Kanunu’nun 7. maddesinin ikinci fıkrasında; 'Hiçbir siyasi parti, teşekkül, dernek, vakıf ve tüzükte belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları dışında kalan kurum ve kuruluşun amblem, flama, sembol ve benzerlerinin ön veya arka yüzünde esas veya fon teşkil edecek şekilde kullanılamaz' hükmü yer almaktadır. Aynı şekilde Türk Bayrağı Tüzüğü’nün 18. ve devamı maddelerinde Türk Bayrağının konulabileceği ve örtülebileceği yerler sınırlı sayıda olmak üzere tek tek sayılmıştır. Yukarıda yer verilen hükümler dikkate alındığında Türk Bayrağının ticari amaçlı reklam ve tanıtımlarda kullanılmasının yasak olduğu anlaşılmaktadır.

Öte yandan Üst Kurul daha önce Ömer Coşkun’un değişik reklamlarına aynı gerekçelerle yaptırım uygulamıştır.Tüm bu nedenlerle Ağaoğlu Şirketler Grubu’nun söz konusu reklamınıyayınlayan medya hizmet sağlayıcı kuruluşların ileriye dönük olarak uyarılarak Türk Bayrağını kullanan reklamların yasaklanmasının yerinde olacağı kanaatindeyim. Sonuç olarak söz konusu yayınlarla ilgili gerekli tespitlerin yapılması ve yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri kapsamında konunun incelenerek değerlendirilmesi ve sonucun raporlaştırılarak Üst Kurul gündemine getirilmesi hususlarında gereğinin yapılmasını arz ederim."