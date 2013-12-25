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RTÜK: Esad'ın 'bağnaz' demesi Erdoğan'a hakaret değil

RTÜK, Başbakan Erdoğan'ın da Esad hakkında ağır eleştirilerde bulunduğu gerekçesiyle, Esad'ın Erdoğan hakkındaki sözleri için Halk TV'ye ceza vermedi

25 Aralık 2013 13:57

RTÜK, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik “Erdoğan, Suriye’de alt yapının yıkılmasından, tüm bölgede istikrarın baltalanmasından sorumludur. Düzgün değil, bağnaz biri. En düşük seviyede bir ahlaki değerlere bile sahip değil” sözleri için cezaya gerek görmedi.

Gazeteport haber portalının haberine göre, RTÜK toplantısında, 3 Ekim gecesi yayınlanan Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad’ın röportajı ele alındı.

Esad bu röportajda, “Erdoğan, Suriye’de alt yapının yıkılmasından, tüm bölgede istikrarın baltalanmasından sorumludur. Düzgün değil, bağnaz biri. En düşük seviyede bir ahlaki değerlere bile sahip değil” ifadesini de kullanmıştı.

RTÜK raporunda, “Bu sözleri eleştiri sınırlarının çok ötesinde olup, sorumluluk anlayışıyla bağdaşmamaktadır. Esad, Başbakan Erdoğan'a hakaret etmiş, onun kişilik haklarını ihlal etmiştir” denildi ve Halk TV'ye ceza verilmesi istendi.

RTÜK üyeleri ise “Röportajın ekrana getirilmesi, haber amaçlıdır. Yayıncı kuruluşun hakaret kastıyla hareket etmediği, Sayın Başbakanın da mitinglerde Esad’a yönelik ağır eleştirilere yöneldiği” görüşüyle, Halk TV'ye yaptırım uygulanmasına gerek görmedi.

 

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