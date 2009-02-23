RTÜK enişteyi bekletmedi, tahsis öne alındı

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün eniştesi Mehmet Tekelioğlu’nun ortağı olduğu, İzmir’de yayın yapan Kanal 35 Televizyonu ‘’Kablolu Lisans yayın hakkı’’ almak amacıyla RTÜK’e başvurdu. RTÜK’te bu konuda çok sayıda başvuru görüşülmeyi beklerken, eniştenin müracaatı öne çekilerek hemen ele alındı.



Gazeteport’un edindiği bilgiye göre önceki gün yapılan RTÜK toplantısının gündemine İzmir’de uydudan yayın yapan, Kanal 35’in kablo lisans izin talebi getirildi. RTÜK üyeleri Şaban Sevinç, Hülya Alp ve Mehmet Dadak, benzer talepler bekletilirken bu kanalın isteğinin acil biçimde işleme konulmasından şüphelendi ve TV’nin kime ait olduğunu araştırdı.



Enişte ve AKP'liler ortak



Sonuçta Kanal 35’in ortağının AKP İzmir milletvekili ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün eniştesi Mehmet Tekelioğlu olduğu anlaşıldı. Kanalın diğer ortaklarının da, AKP İzmir İl Yönetim Kurulu üyesi Niyazi Memur ile Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Selim Gökdemir olduğu, Genel Müdürlüğü'nü de AKP Konak İlçe Başkan Yardımcısı Nurettin Memur’un yaptığı belirlendi.



Akman: Tekelleşme yok



Toplantıda kurul üyesi Şaban Sevinç, diğer talepler bekletilirken Cumhurbaşkanı'nın eniştesine neden ayrımcılık yapıldığını sordu. RTÜK Başkanı Zahit Akman ise ‘’Bu kanalın tekelleşme durumu yok. Diğer taleplerde tekelleşme iddiaları bulunuyor’’ cevabını verdi.



Belgesi eksik çıktı



Oylamaya geçilerek izin verilme aşamasına gelindiğinde ise, Kanal 35’in kablo lisans talep dosyasında, belgelerin eksik olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine görüşme ertelendi. Türksat 3-A uydusundan İzmir’de yayın yapan ve16 Temmuz 2007’de kurulan Kanal 35, kablo lisansı aldığı taktirde birçok ilde bulunan kablolu TV bandına girecek ve yurt çapında da izlenebilecek.



Gizli zirvenin mimarı



Mehmet Tekelioğlu, Abdullah Gül’ün kızkardeşi Hatice Gül ile evli bulunuyor. Aslında Kayseri’li olan İzmir Milletvekili olan Mehmet Tekelioğlu, aynı zamanda Abdullah Gül’ün halasının oğlu…. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 27 Temmuz 2008 gecesi Ankara Çukurambar semtinde Başbakan Recep Tayip Erdoğan ile eniştesi Mehmet Tekelioğlu'nun evinde buluşmuş ve 5 saat süren gizli bir zirve yapmıştı.



Anayasa Mahkemesi’nin AKP hakkındaki kapatma davasını görüşmeye başlamasına 12 saat kala yapılan bu zirve merak uyandırmıştı. Erdoğan, Tekelioğlu’nun evine 34 F 8548 plaka takılmış sivil Mercedes makam aracıyla gelmişti. Zirve sırasında koruma polisleri de bir pastanede beklemişti.

