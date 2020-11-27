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RTÜK'e lisans başvurusu yapmayan dijital müzik platformu Tidal'e erişim engeli getirildi

"Lisans talebine ilişkin müracaatta bulunması halinde verilen kararın kaldırılması için yeni bir süreç başlatılacaktır"

27 Kasım 2020 20:30

RTÜK, dijital müzik platformu Tidal'e lisans başvurusunu yapmaması sebebiyle erişim engeli getirdi.

9 Kasım tarihinde aralarında Deezer ve Tidal'in de bulunduğu 6 yayıncıya, RTÜK tarafından lisans başvurusu yapmaları yönünde ihtar verilmişti. RTÜK, bugün yaptığı açıklamada, Tidal haricinde diğer 5 yayının lisans başvurusu yaptığı belirtti.

Açıklamada, Tidal'in başvuru yapması halinde verilen kararın kaldırılması için yeni bir sürecin başlatılacağı ifade edildi.

RTÜK tarafından yapılan açıklama şöyle:

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