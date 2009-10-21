RTÜK Doğan'a 3 ay süre tanıdı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Doğan Medya Grubu içinde yer
alan yayıncı kuruluşların sahiplik yapılarının, 3984 sayılı Kanunun 29.
maddesinin (h) ve (ı) bentlerindeki düzenlemelere uygun hale
getirilmesi için 3 ay süre verdi.
RTÜK'den yapılan yazılı açıklamada,
kurulun 13 Ekim 2009 tarihinde yaptığı toplantıda, Maliye Bakanlığı
Gelir İdaresi Başkanlığından 18 Eylülde gönderilen rapora ilişkin RTÜK
uzmanlarının hazırladığı inceleme raporunun görüşüldüğü belirtildi.
RTÜK uzmanlarının, Gelir İdaresi
Başkanlığı raporuna ilişkin yaptıkları incelemenin tamamlandığı
hatırlatılan açıklamada, ''Uzmanlarımızca da yapılan tespitler
neticesinde Doğan Medya Grubu içinde yer alan yayıncı kuruluşların
sahiplik yapılarında 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve
Yayınları Hakkında Kanun'un 29. maddesinin (h) ve (ı) bentlerindeki
düzenlemelere aykırı durumun oluştuğu görülmüştür'' denildi.
Üst Kurul, inceleme raporundaki öneriler
doğrultusunda, Doğan Medya Grubu içindeki yayın kuruluşlarına
durumlarını 29. maddenin söz konusu bentlerine uydurmaları için 3 ay
süre verilmesini kararlaştırdı.
''Üst Kurula lisans ve izin için müracaat
etmiş ancak henüz işlemleri tekemmül etmemiş kuruluşların, ortaklık
yapılarının söz konusu yasanın 29. maddesinin (h) ve (ı) bentlerine
uygun hale getirerek Üst Kurula yeniden müracaat etmelerine, aksi halde
taleplerin Üst Kurulca değerlendirmeye alınmasının mümkün olmadığının
bildirilmesine'' karar verildi.
RTÜK ayrıca Türkiye'deki özel radyo ve
televizyon kuruluşlarının, ''şirket sermaye yapılarındaki doğrudan veya
dolaylı yabancı sermaye oranlarının sorulmasına ve gelecek bilgi ve
belgelere göre işlem yapılmasına'' karar verdi.