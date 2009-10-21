RTÜK Doğan'a 3 ay süre tanıdı

RTÜK'den yapılan yazılı açıklamada, kurulun 13 Ekim 2009 tarihinde yaptığı toplantıda, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığından 18 Eylülde gönderilen rapora ilişkin RTÜK uzmanlarının hazırladığı inceleme raporunun görüşüldüğü belirtildi.

RTÜK uzmanlarının, Gelir İdaresi Başkanlığı raporuna ilişkin yaptıkları incelemenin tamamlandığı hatırlatılan açıklamada, ''Uzmanlarımızca da yapılan tespitler neticesinde Doğan Medya Grubu içinde yer alan yayıncı kuruluşların sahiplik yapılarında 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun'un 29. maddesinin (h) ve (ı) bentlerindeki düzenlemelere aykırı durumun oluştuğu görülmüştür'' denildi.

Üst Kurul, inceleme raporundaki öneriler doğrultusunda, Doğan Medya Grubu içindeki yayın kuruluşlarına durumlarını 29. maddenin söz konusu bentlerine uydurmaları için 3 ay süre verilmesini kararlaştırdı.

''Üst Kurula lisans ve izin için müracaat etmiş ancak henüz işlemleri tekemmül etmemiş kuruluşların, ortaklık yapılarının söz konusu yasanın 29. maddesinin (h) ve (ı) bentlerine uygun hale getirerek Üst Kurula yeniden müracaat etmelerine, aksi halde taleplerin Üst Kurulca değerlendirmeye alınmasının mümkün olmadığının bildirilmesine'' karar verildi.