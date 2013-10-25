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RTÜK: Dizi sürelerinin kısaltılması konusunda hazırlık içindeyiz

Bugün gazetesi yazarı Bilal Özcan, RTÜK Başkanı'nın 'dizi sürelerinin 90 dakika olmasından rahatsızlık duyduğunu' yazdı

25 Ekim 2013 14:49

Bügün gazetesi yazarı Bilal Özcan bugünkü köşesinde RTÜK Başkanı Davut Dursun'la "dizilerdeki problemler" üzerine yaptığı telefon konuşmasına yer verdi. Özcan, RTÜK Başkanı'nın görüşmede, "özellikle dizi süreleri çok uzun. 90 dakika her hafta dizi yayınlanıyor, çalışanlara yazık. Bunun kısaltılmasını biz de arzu ediyoruz. Çalışma Bakanlığı ile bu konuda bir hazırlık içerisindeyiz" ifadelerini kullandığını söyledi.

Bilal Özcan'ın Bugün gazetesinde "RTÜK Başkanı aradı!" başlığıyla yayımlanan (25 Ekim 2013) yazısı şöyle:

Son zamanlarda televizyonlarda dizi hoyratlığıyla ilgili birkaç yazı yazdım.

Ekranda Türk Sanat Müziği ve Halk Müziği yayınlarına çok az yer verilmesini de eleştirdim.

Bayramda, eğlence kanalı olan STAR TV hiçbir gün müzik eğlence programı yayınlamazken, aynı yöneticilerin idare ettiği haber kanalı NTV'de reyting için günde 3 kez eğlence programı yayınlandığını da vurguladım.

O yazılarda, Türkiye'de televizyon yayıncılığının kontrolünden, düzenlenmesinden sorumlu olan RTÜK'e de göndermelerde bulundum.

Radyo Televizyon Üst Kurulu'na sorumluluklarını hatırlattım.

 

 

RTÜK Başkanı Sayın Davut Dursun aradı

 

Bazı eleştirilerimde haklı olduğumu, bazı konularda ise eksik bilgiye sahip olduğumu söyledi.

Kanallarda çok dizi yayınlanmasından ve dizi tekrarlarından kendilerinin de rahatsız olduğunu vurguladı.

"Ancak kanallar bu yolla para kazanıyorlar, ekonomik çıkarları söz konusu, bir sürü insana maaş ödüyorlar. Özellikle dizi süreleri çok uzun. 90 dakika her hafta dizi yayınlanıyor, çalışanlara yazık.

Bunun kısaltılmasını biz de arzu ediyoruz. Çalışma Bakanlığı ile bu konuda bir hazırlık içerisindeyiz. Kanallarla oturup konuştuğumuz zaman, yapımcılara büyük paralar verdiklerini ve bunu çıkarmak için reklam almaları gerektiğini söylüyorlar."

RTÜK Başkanı'na, bizde bir günde 8 dizi yayınlanırken, İtalya, Fransa, İngiltere, Almanya gibi ülkelerde böyle bir yayıncılık olmadığını da hatırlattım.

 

Sayın Dursun şöyle yanıt verdi:

 

"Çünkü İtalya seyircisi günde iki diziden fazlasını istemez, seyretmez. Bizim seyircimiz istiyor. Seyirci isteyince de kanallar yayınlıyor. Ticari mantık içerisinde herkes daha çok kazanmak için talebe cevap veriyor. Bunu engelleyemezsiniz. Editoryal bağımsızlık var, Avrupa Birliği müktesebatına uyum zorunluluğu var. Yine de yasal olarak yapılabilir mi bakmak lazım. Günde 2 dizi olabilir; bu yasal olabilir mi incelemek lazım."

Sayın Davut Dursun ile konuştuklarımızı yazmaya devam edeceğim.

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