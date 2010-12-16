RTÜK ceza kesmeyi bir kez kafasına koymasın!

T24 - RTÜK, geçen hafta Vedat Milor’un sunduğu “Tadı Damağında” isimli programda adı geçen üzüm markasını şarap sanarak NTV’ye uyarı cezası verdikleri haberleri üzerine bir açıklama yaptı



Önceki gün gündeme gelen haberlerde RTÜK’ün Milor’un Beyti et lokantalarının sahibi Beyti Güler ile yaptığı söyleşi sırasında üzüm türü örneği verdiği halde, şarap reklamı yapıldığı öne sürülerek uyarı cezası verdiği gündeme gelmiş, konuyla ilgili RTÜK üyesi Hülya Alp’in de muhalefet şerhine yer verilmişti. RTÜK ise yaptığı açıklamayla bir kez daha şaşırttı.



RTÜK bu kez ekrana geldiği günden beri pek çok mekanı adını vererek tanıtan programda lokantanın gizli reklamı yapıldığı için ceza kesildiğini savundu.





