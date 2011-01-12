RTÜK bugün Kanuni için toplanıyor

T24

Radyo Televizyon Üst Kurulu uzmanları, “Muhteşem Yüzyıl”la ilgili hazırladıkları raporda dizinin, RTÜK Yasası’nın 4. maddesinin “e” fıkrasında düzenlenen, “Yayınların toplumun milli ve manevi değerlerine ve Türk aile yapısına aykırı olmaması” ilkesine ters düştüğünü belirtti.Habertürk gazetesinin haberine göre RTÜK’e diziyle ilgili gelen rekor sayıda şikâyet üzerine Başkan Davut Dursun, konuyu kurulun gündemine alacaklarını ve uzmanların incelemeleri sonucunda hazırlayacakları rapora göre bir karar vereceklerini açıklamıştı.Kurulun, uzmanların hazırladıkları rapor doğrultusunda diziye uyarı ya da para cezası vermesi bekleniyor.RTÜK’e 2010 yılının 9 aylık döneminde 64 bin 664 vatandaş bildirimi yapılırken yalnızca “Muhteşem Yüzyıl” dizisiyle ilgili 11 Aralık - 6 Ocak tarihlerinde 74 bin 911 şikâyet gelmişti.